Sanlúcar: Aprobadas las tasas e impuestos para 2022 sin las alegaciones de IU y el PP

El Pleno del Ayuntamiento de Sanlúcar ha aprobado definitivamente las ordenanzas fiscales para el próximo año con los votos favorables del Gobierno municipal PSOE-Ciudadanos y el concejal José Manuel Martínez Ayala, que fue el alcaldable de Vox en las pasadas elecciones municipales; el rechazo de IU y David Rodríguez Alhambra, el edil que fue el cabeza de lista de Podemos en los comicios de 2019; y la abstención del PP.

El Gobierno local, que ha rechazado las alegaciones de IU y el PP, viene destacando desde antes de la aprobación inicial que las nuevas ordenanzas “recogen la congelación de los impuestos y tasas, las modificaciones consensuadas con comerciantes y hosteleros en las reuniones de las mesas sectoriales, la bonificación del 95% en el IBI de las viviendas sociales y el pago por parte del Ayuntamiento del incremento del IPC del consumo del agua, una medida que beneficiará a más de 34.000 familias”.

En su valoración de la sesión, el alcalde, Víctor Mora (PSOE), ha vuelto a explicar el contenido de las nuevas ordenanzas, al tiempo que ha subrayado que “impuestos como los de recogida de basuras, vados, vehículos, plusvalía o escaparates están congelados desde 2013 y se apuesta de nuevo por no incrementar la presión impositiva”.

Por su parte, IU ha criticado que “el equipo de Gobierno no tiene ningún interés en bajar los impuestos y tasas municipales”, lamentando que “el PSOE de Víctor Mora los haya aprobado con Ciudadanos y Vox”. Según su portavoz, Carmen Álvarez, “el Gobierno local asegura de forma torticera que los impuestos y tasas municipales no suben”. “Hay que aclarar que no puede subirlos más porque la mayoría ya está en su máximo legal”, ha aseverado.

A juicio de Álvarez, “en Sanlúcar se pagan muchos impuestos y se tienen muy pocos y malos servicios. Sirva de ejemplo el estado de dejadez y suciedad que presenta la ciudad”.