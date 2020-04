Primer fallecimiento por coronavirus en Trebujena

La trebujenera Dolores Galafate, de 67 años, que se encontraba ingresada en el Hospital de Jerez, ha fallecido este martes por coronavirus. Se trata del primer vecino de Trebujena que pierde la vida a causa del Covid-19.

La radio municipal de la localidad ha informado de su fallecimiento con un mensaje de pésame a la familia y recordando que era colaboradora de la emisora desde hace 20 años. Su participación diaria en los concursos de la radio la convirtió en una de las voces más reconocibles de este medio público, que la ha despedido como “un miembro de la familia”.

“Su buen humor, su simpatía, sus anécdotas e historias de su niñez y adolescencia formaban parte del guion de esta emisora”, destaca Radio Trebujena. “Dolores, como muchas otras mujeres que fueron víctimas de los avatares de la vida, lamentaba no haber podido seguir con sus estudios: ‘Yo era muy lista en el colegio, pero no pudo ser’, afirmaba. Tuvo que dedicarse a trabajar en el campo desde muy pequeña, pero nunca cesó en su empeño de aprender. Por eso le gustaba la radio, porque para ella era un reto acertar las preguntas sobre cultura y porque, como siempre decía, ‘aprendo mucho y me gusta, aunque sea torpe’”, ha explicado la emisora municipal al informar de su fallecimiento.

“Tenía muchas amigas, las de todos los días, las de la radio y las del domingo. Su paseo diario a la Cooperativa ‘Virgen de Palomares’ formaba parte de su cotidianidad. ‘Como la tengo cerca, voy cada vez que me hace falta’, contaba. Su nieta Coraima era su apoyo radiofónico. Jamás olvidaremos esos momentos a dúo con ella”, recuerda.

La radio municipal, que ha suspendido la programación de la jornada al tener conocimiento de su muerte y este miércoles le dedicará un espacio, subraya que “su voz pausada y su risa genuina formarán parte de la banda sonora de la radio para siempre”. “A pesar del dolor, nos sentimos afortunados de haber podido contar con ella. Te echaremos de menos. Descansa en paz”, señala en un comunicado que cierra haciendo públicas sus condolencias a la familia.