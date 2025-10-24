Incautan un alijo de 1.700 kilos de hachís a una embarcación que se dirigía a Chipiona tras el intento de huída

La Guardia Civil ha abortado un alijo de hachís que pretendía ser introducido por la costa de Chipiona, cuando operaban en el Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE) y observaron a una embarcación que navegaba de manera sospechosa con rumbo al litoral. Ante la posibilidad de que se tratase de un desembarco de droga se alertó a dos patrulleras y un helicóptero de la Guardia Civil, que de manera conjunta comenzaron el seguimiento de la misma y, una vez avistado desde el aire, se constató que transportaba fardos de arpillera con hachís y petacas de combustible.

Los agentes comprobaron que la embarcación que transportaba la droga emprendió la huida apoyado por otras dos embarcaciones de alta velocidad, que se unieron al seguimiento con el propósito de entorpecer la labor policial e impedir la interceptación.

Las maniobras combinadas de la Guardia Civil tanto desde el agua como desde el aire consiguió frenar las intenciones de la embarcación de alta velocidad, de 14 metros de 4 motores de 350cv, que transportaba 1.700kg de hachís, por lo que se procedió a la detención de sus cuatro tripulantes.

Horas después de esta intervención, cerca de la playa de Aguadulce, en Rota, agentes del Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE), observaron a varias personas acumulando petacas de combustible. De manera inmediata, se alertaron a las patrullas de servicio, quienes pudieron abortar el repostaje e incautaron un total de 114 garrafas de combustible, más otras 10 que se habían cargado en una embarcación neumática abandonada en la zona. El operativo ha sido desarrollado por guardias civiles del Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE), Servicio Marítimo Provincial de Cádiz y la Unidad Aérea con base en Rota de la Guardia Civil.