Chipiona se viste de gala para la presentación de 'Rocío, 20 años contigo', último libro de Marina Bernal

El fuerte vínculo entre la localidad de Chipiona y su embajadora más universal sigue intacto. Como prueba de ello, las más de 200 personas que en la noche de este pasado martes se congregaron en el Claustro del Santuario de la Virgen de Regla para conocer un poco más a "la persona, la mujer" detrás de esa inmensa artista llamada Rocío Jurado.

La escritora, periodista y presentadora de televisión sevillana Marina Bernal eligió la tierra natal de la intérprete para presentar su último libro, Rocío, 20 años contigo (editado por SevillaPress). Al acto asistieron el viudo de Rocío Jurado, el torero José Ortega Cano, con su hijo; Gloria Mohedano con su marido, la popular presentadora de televisión Eva Ruiz, la cantante María José Santiago, el comparsista gaditano Antonio Martín, el pintor Juan Valdés, así como representantes de la Comunidad Franciscana, entre ellos el rector fray Juanjo Rodríguez Mejías y concejales municipales con su alcalde Luis Mario Aparcero, que clausuró una cita presentada por Javier Benítez, periodista de Canal Sur Radio.

En este homenaje a La Más Grande participaron, además, la cantante y docente Laura Vital, el pianista Daniel Matas, el guitarrista Manuel Cerpa y la comparsa local de Marcos García y Antonio Pedrosa. También hubo una gran representación de la Asociación RJ La Más Grande y del Nuevo Ateneo de Chipiona, que colaboró con la organización del acto, así como la Radio Televisión de Chipiona.

Rocío, 20 años contigo, que llegará a las librerías el próximo 1 de septiembre, supone un homenaje a Rocío Mohedano Jurado en el vigésimo aniversario de su fallecimiento, que se cumplirá el 1 de junio del 2026, desde su tierra natal, Chipiona, y a través de los testimonios de las personas que mejor la conocieron, explica Marina Bernal, autora también de otra obra sobre Rocío Jurado, titulada Canta, Rocío, canta (2019), en la que ya participaron Jesús Quintero, Antonio Burgos, Tico Medina, Luis del Olmo, Carlos Herrera, Javier Osborne, Javier Montini, Rosa Villacastín, Nieves Herrero o Isabel Gemio.

En esta ocasión, Bernal ha recogido testimonios del músico y referente del carnaval gaditano Antonio Martín, de Antonio Romero y Rafael Ruiz, del dúo Los del Río, compadres y grandes amigos de la cantante chipionera; de María Vidal, la única artista en activo del mítico espectáculo Azabache que se estrenó en la Expo 92 en al auditorio que hoy lleva el nombre de Rocío Jurado; de Maika Verdugo, promotora artística y amiga de juventud; de la dueña del gaditano Café de Levante, Teresa Torres; del rector del Santuario de Regla, fray Juan José Rodríguez; de su primo Manuel Jurado o de fieles admiradoras como las hermanas Carmeli y Paqui Barroso. La obra Rocío, 20 años contigo cuenta con material fotográfico inédito de Antonio Cuenca. El libro también recoge la inauguración de su museo en Chipiona y se recopilan testimonios de Gloria y Amador Mohedano, así como de José Ortega Cano.