Treinta detenidos en Sanlúcar y 14 toneladas de hachís incautadas

Unos 400 agentes llevan a cabo desde esta madrugada una operación contra el tráfico de hachís en la Costa Noroeste de la provincia de Cádiz, con 37 registros, la mayoría en Sanlúcar, y con cerca de una treintena de detenciones, entre las que se encuentra el narcotraficante conocido como 'El tomate'.

Según han indicado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil, hasta el momento se han incautado 14 toneladas de hachís en los 37 registros realizados, de los que 34 son en Sanlúcar, uno en Trebujena, otro en Chipiona y el último en la aldea de El Rocío, en Almonte (Huelva).

Además de la droga, los agentes de la Guardia Civil han intervenido 75.000 euros en metálico; 22 vehículos y 13 embarcaciones rápidas con las que esta organización liderada por 'El tomate' introducía el hachís por la desembocadura del Guadalquivir; chalecos antibalas, armas y abundante documentación.

La operación, contra una organización dedicada a la introducción de grandes cantidades de hachís por la costa, ha comenzado a las cinco de la madrugada con unos 400 agentes desplegados.

En la zona hay actuando agentes de las comandancias de Cádiz, Sevilla y Huelva, más agentes del OCON Sur (Órgano de Coordinación Contra el Narcotráfico), del Centro Regional de Análisis e Inteligencia contra el Narcotráfico (Crain), del Grupo de Acción Rápida (GAR) y del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS).

'El tomate', el narco tacaño

El Tomate no es un narco de esos que se pavonean en Instagram. No le gusta el lujo ni la ostentación, conduce un BMW de más de diez años, no usa teléfonos móviles, no va de putas ni despilfarra el dinero en fiestones donde corre el champán francés y el Vega Sicilia. No es un Castaña, para entendernos. Algunos de los agentes de la Guardia Civil que le han pillado en alguna que otra ocasión hablan de Antonio como un hombre familiar, incluso hogareño, siempre en la zona donde se hizo un nombre, una especie de Padrino, de capo di capi, respetado por todos cuando pasea por Bonanza en busca de jornaleros para su próximo golpe. “En algunos alijos llega a colocar 30 o 40 puntos de vigilancia. Dicen en Sanlúcar que le cuesta pagar, que no regala un euro, vamos que es un poco tacaño, crean bromas exageradas que afirman que tiene guardado hasta el dinero de la comunión del niño, pero le respetan porque podría decirse que es el mandamás, un empresario de los alijos. Tiene su proveedor en Marruecos que le manda el hachís, él busca a los clientes y se encarga de gestionarlo todo desde la distancia, en un discreto segundo o tercer plano”, cuenta un agente.

Cinco detenidos por el asesinato de un ciudadano holandés

La Guardia Civil también ha informado este miércoles de la detención de cinco personas relacionadas con el asesinato de un hombre de nacionalidad holandesa ocurrido el pasado mes de enero en Chiclana.