Ingresan en prisión los dos detenidos por robar en una joyería de Sanlúcar

Los dos ladrones que el pasado lunes atracaron a plena luz del día una joyería en una de las calles más comerciales de Sanlúcar han ingresado este jueves en prisión tras pasar a disposición judicial. Se les acusa de robo con violencia e intimidación.

Los dos detenidos ejecutaron un hecho insólito cuando más gente había y en una de las calles más transitadas del municipio, la calle Barrameda. Los atracadores, dos sevillanos de unos 20 años que habrían llegado de la capital andaluza en fugoneta y sin antecedentes penales, entraron en unajoyería ataviados con monos azules y dos casos integrales oscuros. En el interior del comercio, amenzaron a la dependienta, embarazada, con una pistola falsa y le rociaron con un spray pimienta que llevaba uno de ellos. Tras hacerse con un gran botín de joyas y objetos de lujo, trataron de huir con la misma moto con la que llegaron.

La sorpresa les llegó cuando la respuesta ciudadana evitó que finalmente pudieran abandonar el lugar. Un numeroso grupo de vecinos impidieron que se marcharan abalanzándose sin dudar sobre los dos atracadores que, tras unos minutos de forcejeo, consiguieron ser retenidos hasta la llegada de la Policía Nacional.

"Si lo pienso fríamente, no lo hubiera hecho"

La intervención ciudadana fue esencial para detener a los ladrones. "No somos héroes. Somos vecinos y amigos de toda la vida y nos hemos ayudado como hemos podido", aclaraba un comerciante de otro establecimiento de la zona. "En un principio no piensas en el peligro que supone intervenir pero luego en frío creo que nunca lo hubiese hecho. La pistola podía ser de verdad, podían tener navajas u otras armas. Ha sido un instinto primario. Si lo pienso fríamente no lo hubiese hecho", explicó a este medio.

"Han sido dos niñatos de forma muy chapuzera. Han visto mucha serie de Netflix y han querido recrearlo de alguna manera".