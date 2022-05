Lo que es un suplicio. Por Yolanda Vallejo

Ya ve, no solo lo digo yo, aunque no siempre nos atrevamos a decirlo.

Que en Cádiz vestimos muy mal y con mucho desaliño no es una opinión, ni mucho menos una crítica; es un dato contrastado y amplificado por el efecto confinamiento que elevó a la categoría premium el pijama y la camiseta vieja. Que hemos convertido en etiqueta lo de «informal» y que con echarse algo por encima nos damos por satisfechos es el denominador común de esta ciudad de chandalismo, bermudismo, camisetismo de propaganda y mallas, en la que nada nos turba y nada nos espanta más que nuestra propia imagen en el espejo cuando es otro el que nos mira. Tanto es así que a mí, lo de la chirigota de Borja Romero me parecía un tipo carnavalesco, para indignación de los que veían una falta de respeto presentarse en el Falla con la ropa de todos los días. En fin, y es que habrá gente que vaya así vestida todos los días, claro. Demasiada gente. Por todas partes. A todas horas.

Incluso en el jurado del COAC. No voy a contarle otra vez la historia, porque ya lo hizo, much mejor de lo que yo podría hacerlo, Rafa Burgal en su acertadísimo análisis de la puesta en escena de la lectura del acta por parte de la secretaria del jurado. El jurado, el estamento más serio y más neutral de este concurso, no solo debe serlo sino parecerlo. Y, desafortunadamente, consiguieron que la imagen que proyectaban valiese más que las mil palabras con las que, en días posteriores, quisieron justificar la pancarta sobre el futuro de Valcárcel -con lo que se criticaron las pancartas en las agrupaciones-, la atropellada dicción de la portavoz -no todo el mundo vale para todo- y, sobre todo, por encima de todo, sualegato contra el reglamento de un concurso del que es juez y, al parecer, también parte. «Esperemos que cambien las bases del concurso, porque es un suplicio», se desahogó Carmen Castiñeira Ruiz, olvidando que no eran el momento ni el sitio más indicado para quejarse; como si uno va al notario y, tras la lectura de la escritura del testamento del abuelo, le suelta al cliente: y a ver si cambian las leyes porque vaya coñazo de papeleo el que tengo que hacer. Lo que decía antes, ser y parecer, que son dos de los verbos copulativos con los que nuestra lengua nos permite hacer predicamento.