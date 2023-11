La sorpresa de Valcárcel

¿Cómo es que Casimiro Mantel y María Mosquera no sepan nada del proyecto de convertir Valcárcel en la Facultad de Ciencias de la Educación? Mantel fue vicerrector con Eduardo González Mazo y Mosquera lo ha sido con Piniella. No me puedo creer que no conozcan el proyecto después de estar años gestionando la Universidad de Cádiz. Parecen malos políticos , se hacen los tontos. Vamos de mal en peor. Qué desastre. Lo siento por la universidad y por la ciudad.