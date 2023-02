El gran candidato Eugenio Belgrano está indignado porque los trabajadores de la nueva empresa de limpieza de la ciudad llevan unos monos que, según dice, bajo la bandera de Andalucía se ve el escudo de Madrid. No he hecho la prueba así que no tengo modo de verificar tal afirmación. Si fuera así me parecería, simplemente, una chorrada. Lo importante es si va a mejorar la limpieza de la ciudad, si va a funcionar la recogida selectiva de residuos, cuáno se pondrá el bidón para la fracción orgánica, por qué los vehiculos no son todos eléctricos, por qué los bidones en puertatierra no están soterrados como en muchas otgras ciudades. Démosle a Valoriza un tiempo a ver cómo funciona la cosa. Mientras tanto habría que saber si el perro de Belgrano hace sus necesidades en la calle, si lo mete en la playa cuando está prohibido. Cosas así.