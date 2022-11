El "machista frustrado" (como dijo Pablo Iglesias) al Constitucional

Considero a Juan Carlos Carmpo un buen amigo. No tengo elementos de jucicio ni criterio pero supongo que debe ser un jurista brillante cuando ha alcanzado la Audiencia Nacional. Le deseo lo mejor. Dicho lo anterior, llevo años de discrepancia con Juan Carlos sobre el ida y vuelta de jueces a la política, yo creo que una vez que un juez da el paso a la política, no debe volver a impartir justicia. La imagen de imparcialidad es fundamental. Es cierto hay mecanismos para apartar a un juez de un caso si se duda de su imparcialidad, pero no es menos cierto que "la mujer del césar no solo debe ser honrada, sino parecerlo".