Todos son iguales. Luis García Montero en Infolibre

Hay algunas frases que hacen mucho daño . Y el verdadero dolor social no se produce exactamente en las peleas, los gritos, los insultos y los altercados. La vida es una conversación. El daño íntimo que no hacen los insultos puede abrirlo la frase que se cuela en una conversación y convierte las relaciones cotidianas en un espacio degradado. Esa frase tiene aire de conclusión, de experiencia irreparable, de vida fracasada.

Las estrategias de descrédito de la política son muy amplias y van desde la posibilidad de extender la idea de que todos los políticos mienten por intereses partidistas hasta la consigna de repetir que los impuestos son un robo, que el Estado se queda con el dinero sin que nada revierta en la sociedad, que no es justo redistribuir la riqueza, que no existen contextos sociales y que los éxitos o fracasos dependen del mérito de los individuos. Estas leyes de la selva hacen imposibles los marcos de convivencia.

Nos conviene mucho evitar que se imponga la idea de que todos los periodistas mienten, porque no es verdad, no todos son iguales, y porque es otro misil lanzado contra la democracia

Si ya resulta difícil mantener la dignidad de la democracia ante las estrategias del ofensivo sentimiento antipolítico, la tarea se hace más complicada cuando entra en crisis otro de los ejes decisivos de una comunidad: la información. Trasladar al periodismo la idea negativa de que todos son iguales es otra forma de diluir bajo el ruido general la culpa del mentiroso concreto y de desactivar los efectos de las informaciones reales y de las denuncias hechas con datos y a través de una investigación. Nos conviene mucho evitar que se imponga la idea de que todos los periodistas mienten , porque no es verdad, no todos son iguales, y porque es otro misil lanzado contra la democracia.

No olvidar, no pensar que hubo en el pasado una información sin miserias. Hoy existen muchos modos de romper las normas de control, de lanzar grabaciones o descubrir infamias. Vivimos en un tiempo muy rápido en el que hasta la verdad sale en medio del diluvio y sin posibilidad de ser contextualizada. Eso genera confusión y una dinámica pesimista. Pero no olvidemos que antes del ruido hubo silencios ominosos, posibilidades de controlar hasta la sonrisa de una fotografía, padres de la patria periodística que creyeron propio de su deber la tarea de encubrir muchas tropelías y de falsificar los acontecimientos. Y no hace tanto que con la estación de Atocha llena de cadáveres hubo periodistas y políticos que jugaron a acusar en falso a ETA para buscar ganancias electorales. La mezquindad informativa viene de lejos. Que hablen hoy de inestabilidad los que convirtieron la indecencia en estabilidad no deja de ser un sarcasmo profesional.