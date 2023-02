La extraordinaria carta de Santiago Agrelo para que aprendan los católicos

Ha aparecido en mi muro, y tal como ha aparecido lo transcribo:"Entre esos que saltan vallas hay personas que asesinan a párrocos y con órdenes de expulsión."El comentario ha dejado en el muro un retrato de la persona que lo hace.No es que se confiese cristiano: es que se considera cristiano informado, cristiano como hay que ser, cristiano amenazado por la presencia de quienes cristianos no son, cristiano con derecho de propiedad sobre naciones y continentes.Eso le da derecho a levantar vallas, a ignorar hambres, a despreciar vidas, a considerarse superior a musulmanes, a judíos, a ateos, a odiar lo que es incapaz de compreder.Y dado que Jesús de Nazaret era judío, dado que Jesús de Nazaret se dedicó en su vida a retirar vallas religiosas, culturales, sociales, resulta evidente que el autor del comentario, aunque se considere cristiano, es sólo un seguidor de sí mismo, no de Jesús de Nazaret.Me pregunto cómo se puede presumir de cristiano y despreciar el dolor de los pobres.Me pregunto cómo se puede presumir de cristiano e insinuar que los pobres en busca de pan son asesinos en busca de víctimas.Me pregunto si el autor del comentario ha leído alguna vez el evangelio.Jesús no está en los cuadros de nuestras paredes sino en el cuerpo de los pobres, y si alguien no lo comulga en ese cuerpo, que deje de cometer el sacrilegio de comulgarlo en la eucaristía.