Veo a Ramoní firmando un acuerdo en nombre del PP de la provincia de Cádiz y me echo a temblar. En qué manos estamos. Lo veo y no puedo por menos recordar los enchufes en Onda Cádiz, las cuchipandas en Aguas de Cádiz, la tesis doctoral dirigida por un beneficiario de contratos municipales, las inundaciones en Cádiz, el agua contaminada en Loreto. Pero no pasa nada. Comulgamos con ruedas de molino. Lo importante debe ser acabar con el sanchismo.