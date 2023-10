El desgraciado accidente a ayer

Me vino a la memoria el debate entre el Ministerio de Fomento, a cuyo frente estaba Pepiño Blanco, y el Ayuntamiento de Cádiz, a cuenta de la rotonda donde el nuevo puente entroncaba con la ciudad.La pendiente del puente en el tramo próximo a Cádiz es tan elevada que ha podido acturar como acelerador ante la presunta rotura de frenos del autobús, que llevó al conductor a perder el control con la trágica consecuencia conocida. El Ministerio quería una rotonda semisoterrada para distribuir el tráfico pero el Ayuntamiento se empeñó en la solución que se llevó a cabo y que es un pequeño caos. Durante ocho años no ha pasado nada, hasta que ha ocurrida esta desgracia. No sé si hay relación entre el entronque actual y el accidente pero la memoria tiene esa actuación caprichosa.