Dice la concejala de Cultura Lola Cazalilla que la inversión en los Premios Max ha sido todo un éxito. Estoy de acuerdo. Incluso me parece acertado el dinero destinado a la Sail GP , a las regatas de grandes veleros y al Congreso de la Lengua. No se sabe cuánto ha costado este último evento, de hecho Cazalilla no da cifras ni hace desglose del gasto. La oposición no lo pide para no parecer aguafiestas. Espero que el día que se haga la cuenta incluyan la promoción , los viajes de Paco Cano, las visitas a Guadalajara(México), Madrid, etc. No se sabe cuánto ha gastado el Ayuntamiento en el Congreso de la Lengua, en todo caso ha estdo bien gastado, como estuvo bien gastado el dinero destinado al Becentenario de la Constitución de Cádiz. Lo que desde luego es false es que se haya hecho "de cara a la gente". Más bien todo lo contrario, Paco Cano ha hecho y deshecho lo que ha querido, le ha concedido ayudas a quien a él le ha dado la gana, casi siempre a sus amigos, ha despreciado a todo el mundo con la arrogancia que le caracteriza. Esperemos que alguna vez alguien nos explique las cuentas. Cherra ya no será porque ha sido enviado a las tinieblas exteriores.