Los capillitas no creen en Dios

Prueba irrefutable de que los capillas son ateos es que la banda de música de una cofradía de Sevilla han versionado cuna copla de Juan Carlos Aragón para ser interpretada en una procesión. Si alguien pensaba que las procesiones eran un testimonio de fe o una manera de invocar al Hombre del Espacio, se equivocan. No hay persona con una vida más disipada, más alejada de lo que dice promover la Iglesia Católica que el célebre comparsista gaditano. But the show must go on.