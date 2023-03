El alcalde presiona a David de la Cruz

La mamarrachada del alcalde en su discurso durante la inauguración del Congreso de la Lengua tenía como destinatario a David de la Cruz en lugar de las mil personas que estaba en el Falla. Cuando el alcalde pidió un aplauso para Paco Cano (y no para todos los empleados municipales) los asistentes , sin entusiasmo, lo hicieron por cortesía. El 95% no tenía ni idea de lo que hablaba el que tenía la palabra en nombre de la ciudad pero son gente educada y respondió por cortesía a la invitación del alcalde de Cádiz. El asunto es que en unos días se ultimarán las listas de Adelante Izquierda Gaditana o como se llame el invento y si Paco Cano no va en puestos altos es probable que no salga. El pobre no tiene donde ir. Fuera de política no es nadie , no le quedaría más remedio que volver a hacer peritajes a empresas tipo Arte y Naturaleza. Por eso el alcalde presionó a David de la Cruz. Por debajo del 8 no sale y hay mucha competencia. El alcalde aplicó lo que lleva haciendo desde hace 8 años años: a los míos con razón o sin ella. Un empujoncito para el pobre Paco Cano , aunque sea presionar a su "hermanito" David de la Cruz, como él mismo le denominó.