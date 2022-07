Viajes institucionales

No sé qué pintan en los EEUU la ministra de Igualdad y tres de sus asesoras. Desconozco las razones de su viaje ni la utilidad . Qué beneficio obtiene España o la misma causa que dicen defender. Si van para aprender o para enseñar. Es un misterio. En razón de las fotos guais que se hacen, parece un viaje de placer con la excusa de lo institucional. Y que nadie se escude en que es una mujer joven, una ministra está sometida a la crítica igual que un ministro, no podemos dejarla exenta por el mero hecho de que sea mujer. Eso sí, cuando fue Isabel Díaz Ayuso, también mujer, fueron otros los que criticaron y opino lo mismo que cuando va Irene Montero: un despilfarro de recursos públicos sin objetivo. Los selfis en Times Square de unos y otros es la ridícula guinda del despilfarro.

Si bajamos el balón al pasto: todavía no sé para qué han servido los viajes que se pegó David Navarro, los viajes de Martín a Pontevedra, la expedición municipal a Munich. Cherra ha ido a Veracruz y a San Francisco igual que fue una delegación a las Bermudas para traer a la ciudad de Cádiz la Sail GP o una Gran Regata. Es útil y tiene sentido. Una delegación fue a Guadalajara para promocionar la candidatura de Cádiz al Congreso de la Lengua, como se supone que irá en el futuro a Arequipa con el mismo fin. Me parece perfecto que el Ayuntamiento viaje para obtener mejoras destinadas a la ciudad. No sé de qué sirvió que Eva Tubío, Chavalas y Chavales, fuese a Barcelona, o las reuniones aquellas denominadas "los Ayuntamientos del cambio" durante los primeros cuatro años de José María González, que no eran otra cosa que reuniones de partido pagadas con dinero público.