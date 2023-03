Sigo sin entender lo de los camareros marroquíes

¿Y por qué no camareros daneses o suecos? ¿por qué dicen que no encuentran camareros en Cádiz? Pues todo muy fácil: pagan mal y los explotan. Si el salario fueran dos mil euros netos al mes con ocho horas cinco días a la semana, seguro que habría bofetás. Ese es el fondo de la cuestión. Los moritos se suponen que trabajan por tres perras gordas el tiempo que haga falta sin protestar. Hay ese poso de racismo y de explotación bajo la propuesta. Es como los obreros de los estadios de Catar. La esclavitud moderna.En Cádiz, en verano, hay 10 mil demandantes de empleo en la hostelería que no encuentran trabajo, lo ha dicho la secretaria provincial de CCOO de manera clara.