Sexo gaditano. Por Fernando Santiago

Según David Broncano las posibilidades sexuales puntúan de manera diferente sea coito, masturbación u otras modalidades. Pensaba en esto ante la noticia de que la provincia de Cádiz es donde más sexo se practica en España. Supongo que habrán hecho una encuesta que fallan más que Cris Ramos. Así que he pensado que las actividades sexuales en la provincia de Cádiz tienen que ser por las veces que nos dan por culo, con perdón de la expresión. Ahí tenemos más Champions que el Real Madrid, nos la meten doblada cada día. Ahora nos informan como un logro que RENFE va a poner un cuarto tren con Madrid, cuando nos dijo Carlos Díaz que el AVE llegaría a Cádiz en 1992. 32 años después somos felices porque nos ponen un tren de los que nos quitaron con la excusa de la pandemia. La sodomización ha sido lo que ha hecho con nosotros JUANMALOHARÍA. Prometieron un hospital , idea heredada del PSOE, que ya tenía incluso un proyecto de arquitectura donde había participado el añorado Julio Malo de Molina. El PP hizo una de Javier Clemente, le dio al balón un patapún parriba, y se inventó lo del Plan Funcional que, nos dijeron, era imprescindible , cuando nadie había dicho ni pío sobre un documento así. Luego presentan el Plan, que más tarde dice la consejera del ramo que no existe, y ahora dice la Teniente Colombo que ha sido un error, que están en ello, que nadie se ponga nervioso, que algún día se hará, un gaatillazo. Para qué hablar del puntazo con lo de Valcárcel, que lleva 20 años dando vueltas: primero Teófila y el PP le puso todo tipo de trabas al proyecto cuando lo puso en marcha Rafael Román como hotel, porque Román era candidato a la alcaldía y no le iba a regalar el Ayuntamiento una baza . Entre que sí y entre que no, la empresa adjudicataria del proyecto se retiró y entonces Eduardo González Mazo, el último gran rector que ha tenido Cádiz, propuso llevar allí la Facultad de Ciencias de la Educación en aplicación del acuerdo de distribución de centros universitarios. Transcurridos más de cinco años, ahora vuelve Valcárcel al limbo, la Junta está en el Plan Romero y el alcalde en otras cosas. Lo mismo podemos decir de la Ciudad de la Justicia, 20 años después la Junta se ha inventado eso de “colaboración público-privada”, algo así como otra sodomización a toda la ciudad. El Hotel de La Punta es otro ejemplo más, mientras la subdelegada va de foto en foto, el Gobierno de España mira para otro lado .Entre la Junta y el Gobierno no paran un momento , un partido y otro están en lo mismo para con la ciudad. Aquí tienen ustedes los ejemplos del motivo por el que somos campeones en la práctica del sexo, por el número de veces que nos dan, no nos hace falta Michavila. Perdonen la escatología.