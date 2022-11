Semblanza de Las Banderas por Antonio Hernández Rodicio

Se viste nuestra taberna con un verde muy caribe, traído el color del viejo San Juan o La Habana vieja, protegido por un zócalo de verde carruaje que remata la fachada hasta el suelo; se accede por unas puertas de madera que vieron ya tres siglo s, como sus herrajes, reverdecidos y enormes, con goznes afilados de tanto y tanto girar. Hay una barra de mármol viejo con arrugas . Los años no pasan en balde. Su filo es redondo, su blanco añejo, opacado y rayado de sentir y sobar tanto culo de tanto vaso y tanto plato. Conserva toda su dignidad funcional, incluidos los boquetes que han sido tapados con un material blanco refulgente que hemos querido dejar así para que no se confunda en una impostura innecesaria con el mármol gastado y hermoso, noble, tallado a mano, nacido en el oficio de la cantería, recio y con memoria de elefante. ¡Ay si ese mármol hablara¡ Esa barra se pliega como la proa de un barco , es tabla de salvación para agarrarse cuando las tempestades de la vida nos desarbolan por dentro y apoyo y refugio cuando hay que celebrar que el sol vuelve a salir.

Tiene nuestra taberna un suelo hidráulico fechado con la gubia del artesano en una fábrica de El Puerto de Santa María en el año de 1920. Ese suelo es un espectáculo, casi dan ganas de comer sobre su loza. Dibujos geométricos, verdes, rojos, blancos. Arabescos pisados y vueltos a pisar y aún así no pierden un ápice de grandeza y hermosura. Tiene la taberna unas paredes con una fábrica de ladrillos original de finales del siglo XIX con restos de piedra ostionera incrustados, es una pared desigual, donde colgar un cuadro es un ejercicio de precisión, un desafío a los niveladores digitales, que fracasan allí como un Dos caballos en el Gobi; es una pared combada, sin alineamientos exactos, alta, curva y porosa: desigual como los días de una vida. El techo conserva los artesonados y los rosetones de un tiempo en el que la ciudad tenía tanta clase que una simple taberna se decoraba con el esmero y la elegancia que la convertía en un pequeño Versalles de barrio. No sé, esa taberna tiene un no sé qué, una vejez febrilmente joven, una belleza desatada. Se ha puesto guapa y lo sabe: se ha dejado tocar por la mano sensible de Luis, Fabián y Ernesto, tres arquitectos que se mueven por el casco antiguo de Cádiz como por catacumbas: los tres vienen con una sonda de serie y tienen el mapa secreto de los aljibes, ese otro Cádiz de oquedades subterráneas que se comunica con el mar, siempre el mar.