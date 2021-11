Proletariado del Metal. Por Fernando Santiago

PROLETARIADO DEL METAL

Le van a poner calle al “proletariado del metal” , me parece perfecto, en el Barrio de Loreto, que se creó junto a Construcciones Aeronáuticas, empresa que va a suprimir Airbus de Puerto Real. Como recordatorio histórico está muy bien, aunque es posible que otros trabajadores de otros sectores no menos nobles que los del metal puedan sentirse menospreciados, eso por no hablar del tufillo oportunista que denota la intención de quienes promueven tal denominación. Dicho todo lo anterior, solo el 8% de la población española se considera clase obrera, el 80% piensan de sí mismos que son clase media en sus distintas ramas . Yo más bien diría que la clase obrera, en términos marxistas, ya no existe. La clase protagonista de la historia que iba a alcanzar el poder para terminar en una sociedad sin clases según el materialismo histórico y el materialismo dialéctico es algo que no va a ocurrir nunca. Marx fue un genio como filósofo frente a los socialistas utópicos, fue quien le dio forma al pensamiento socialista pero sus predicciones han resultado erróneas, eso por no hablar del desastre que ha supuesto la aplicación de Lenin de esas teorías : el comunismo ha sido una de las grandes calamidades de la historia de la humanidad (“Los que se vinieron de Leningrado porque no era de su agrado”) , ha provocado represión, hambruna y millones de muertes. Frente al éxito europeo del estado del bienestar (educación, sanidad, pensiones, dependencia) está el fracaso de la URSS, Cuba y el resto. La paradoja China: el que practica el capitalismo se hace millonario y el que lo defiende va a la cárcel. Así que ni las teorías del marxismo-leninismo (la dictadura del proletariado, la vanguardia obrera) ni la propia existencia del proletariado como tal están vigentes. Los hijos de los trabajadores manuales van a la universidad, llevan a sus niños a colegios religiosos porque han mejorado su estatus, van de crucero, se han hecho de Netflix o, si acaso, seguidores de Sálvame, Ana Rosa y el resto . Algunos han aprendido a distinguir los tipos de vino y la maduración de la carne de alta gama para que rabien los vecinos. Se movilizan para reivindicar mejores salarios y con razón. Pero los proletarios son ahora los camareros que tienen contratos de media jornada y trabajan 12 horas al día, los jóvenes periodistas que ganan 900 euros al mes y aún así reciben insultos de los manifestantes, los repartidores a los que llaman “riders” que se matan a trabajar por unos pocos euros, las kellys. Esos son el proletariado. Y los parias de la tierra son los migrantes que llegan en patera para buscar una vida mejor, huyendo del hambre y la persecución. Todos necesitarían calles.

Fernando Santiago