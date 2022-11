Primarias socialistas

Ciuando en un partido tienen un candidato potente no hay primarias. Pasa con los alcaldes. Supongo que en el PSOE se acordarán cuando quitaron a Carlos Díaz para poner a Fermín Moral y pasaron de 14 concejales a 7, lo que no impidió que nombraran a Fermín noséqué de la Junta, como siempre, aunque ahora jubilado ya no esté en el PSOE pero, eso sí, insufla ánimos a Rosa de la Flor, no sabemos si con ello le traslada el gafe.