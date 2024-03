Me alegro que se vaya a usar la plataforma reservada para el tranvía que la Junta impuso en su momento para el nuevo puente. Lleva ocho años sin uso y parecía que jamás iba a tenerlo porque el tranvía a Puerto Real no se hará jamás. Encareció el puente en más de 100 millones para nada. Se podía haber usado como carril bici pero se ve que no hay gestores al frente de la Subdelegación del Gobierno. Ahora quiere el Ayuntamiento que se use por las obras que van a cerrar el Carranza. Me parece fantástico, así cuando acaben esas obras debería seguir usándose, que ha costado un dineral.