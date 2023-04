No existe el concepto "niños no nacidos". Si no han nacido, no llegaron a ser niños. Pueden ser fetos o cualquier otro concepto. Para ser niño hay que nacer. Para nacer y vivir, aunque sea unas horas, hay que tener la capacidad autónoma. Es así de sencillo. Le pueden ofrecer misas en San Agustín o donde les dé la gana, pero no existen los niños no nacidos. Es una contradictio in terminis.