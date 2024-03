El Nazareno

Dice este periódico que el hermano mayor del Nazareno "no estuvo fino" por haber criticado al Kichi en el acto en el que asistió la Corporación en la mañana de ayer. En primer lugar me parece una falta de respeto inaceptable esta intervención entre lo personal y lo polítcio cuando dice "el tiempo pone a cada uno en su sitio". Para empezar, Kichi se ha ido cuando ha querido, no le ha echado nadie, el pobre del hermano mayor no es que no estuviera fino, es que estaba confundido o incluso cosas peores. Que hayan ganado los suyos no quiere decir que el Kichi perdiese. De hecho el Kichi se ha presentado dos veces y las dos ha sido alcalde. Sin perjuicio de que pueda gustar más o menos su gestión o su relación con esta cofradía. Elobispo y el alcade debieron recriminar una intervención tan deplorable.