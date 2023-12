Dice Woody Allen en Match Point que es preferible tener suerte a tener talento. A pesar de esta aseveración, nunca he probado con los juegos de azar. Ni lotería, ni cupón de la ONCE, ni las máquinas de los bares. De hecho estuve en Las Vegas y no puse ni un dólar en la ruleta ni una moneda en las máquinas tragaperras.