Javi Osuna sobre la Feria del Libro

— SÍNDROME DEL ENTREVISTADOR. Un entrevistador (sobre todo de radio), por lo general no se ha leído tu libro. Ni de coña, además, aunque él te diga lo contrario. Su sistema de trabajo y el ritmo vertiginoso del día a día, se lo impiden. To lo más, ha leído el resumen de la obra y con algunos párrafos del prólogo y del «roneo de solapa», con habilidad y oficio, sale airoso entrevistando a un autor, cuya obra (ni por asomo) se ha leído, aunque éste se vaya tan contento:

— SÍNDROME DEL ESCRITOR. El primero de todos es que se siente escritor. Esto es, que no lo duda. Ha escrito un libro (o dos; o tres) y se siente ya escritor. Lo ha incorporado a su certeza y es tan impepinable como que habla o respira. ¿Acaso no es obvio que soy escritor? Refuerza lazos con otros escritores. Habla constantemente de literatura y cita a autores raros, como marchamo culto: Isak Dinesen; Jean Améry; Andréi Biely; Ernesto Bark; Steve Fatall; Sergey Decuellovuelto, Igor Chumbor... Y escribe (luego, es escritor). Como los notarios, que se note que somos escribanos y escribidores. Y su obra difunde y difunde, y tanto difunde, que a veces funde y confunde.

— SÍNDROME DEL LECTOR. Así sea tu primer libro. Tu segundo. Sea prosa. Sea poemario. Esté editado en cartoné, en rústica. Sea la tirada corta, sea larga, tenga el número de páginas que tenga; sea un ensayo, una novela o una memorias… la pregunta del lector siempre será la misma: —¿Cuánto has tardado en escribirlo? La preguntita se repite, tediosa, como un salmorejo con siete dientes de ajo. Siempre la misma e importantísima duda; siempre la misma ecuación: el tiempo invertido. Da igual el método empleado, de qué va la obra, de qué viene el trabajo… En este punto, el autor se siente como si cada vez que le hablasen de sus hijo le preguntaran —¿Cuánto has tardado en hacerlo? ¡Nueve meses, picha, nueve meses tardó la madre en engendrarlo y varias noches yo para empujarlo! ¿No lo sabes ya?

No busquen la presentación del libro de Santa Cecilia en la Feria del Libro de Cádiz en su 38 edición. En 105 propuestas, repartidas en siete espacios diferentes de la ciudad, no ha tenido cabida, aún sido editado un 18 de mayo del corriente y por una de las entidades patrocinadoras de la feria, como es la Diputación Provincial de Cádiz; y eso que lleva la excelsa pluma de Luis Suárez Ávila, la mayor autoridad en investigación flamenca y la de Ramón Soler, otro coloso, erudito donde los haya. No. —¡Si hubiera habido 106 lo hubiéramos metido, Javi! Aro, aro. Algo parecido al Festival de Música Española de Cádiz que, no sólo no contó en otoño con el espectáculo de Santa Cecilia, sino que, en una pirueta inexplicable, le dedicó su edición —con calzador de Faly— al Concurso de Granada. ¡Las cosas de Cádiz!