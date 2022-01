Igual con el purificador de aire aclara las cabezas

Digo yo que en lugar de poner purificadores de aire bajo los pasos podían hacer como con la Virgen de Lourdes de Puerto Real y sacarlos a ruedas, así no habría problemas de contagios bajo los pasos. Y el que se contagie no tendrá problemas: el virus lo ha mandado dios y a la postre lo peor que puede pasar es que vayan a ver al Hombre del Espacio que algunos llaman su "Creador" así escrito, con mayúsculas. No tendrán problemas los penitentes porque de una forma u otro ya ellos van con máscara.