Homenaje a un maltratador

Juan Carlos Aragón fue un gran autor de carnaval, original y comprometido. También fue muchas otras cosas que todo el mundo sabe en Cádiz. Entre ellas, condenado en firme por maltratar a su mujer. Puedo entender que los integrantes de su última comparsa le puedan echar de menos. Lo que no entiendo es el silencio cobarde y vegonzoso de las feministas de Cádiz. Ni una sola, ni una, se ha atrevido a decir algo tan evidente como que no se pueden hacer homenajes a un maltratador. La concejala de fiestas callada, puede simplemente que no sea feminista o que sus intereses particulares estén por encima de cualquier idea. La concejala de feminismos, callada también. Ni una sola entidad feminista ha abierto la boca. Miedo a no quedar bien, mejor miran para otro lado y ya está.