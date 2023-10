Historias del Abuelo Cebolleta

Hace 35 años yo era presidente de la Junta de Personal de la Diputación. Era la época de mayor acumulación de poder por parte de un partido, el PSOE, que gobernaba Ayuntamiento, Diputación, Junta y Gobierno de España. No había freno a lo que decidía el Partido Socialista. En la Diputación estaba al mando Alfonso Perales, que algunos echan de menos. En aquella época la Junta de Personal tenía que nombrar representantes en los tribunales de oposición para darles un poco de lustre ya que , al menos en la Diputación, el PSOE iba colocando poco a poco a sus militantes, simpatizantes y amigos del poder.

Recuerdo ahora dos tribunales de oposiciones donde estuve. Uno fue en realidad un concurso de méritos hecho a la medida de un ingeniero afín a la causa. Como es normal sacó la plaza sin tener que estudiar. Otro de tres técnicos de cultura. Había seis personas ocupando puestos idénticos, pero la sacaron los tres que eran militantes del PSOE que, casualmente, debían tener alguna idea de cómo iban a ir las cosas porque bordaron el examen puesto por el que era director de Cultura en aquel momento, también del PSOE, claro.Uno de ellos murió, por cierto. Con el tiempo de los tres que no aprobaron uno se fue a una pedanía de Jerez en un programa de la Diputación, otro a un pueblo de la Sierra y otro consiguió entrar en la Diputación. Me vino a la memoria porque ya se han jubilado y días pasados en Facebook uno de los que sacó la plaza se deshacía en elogios sobre uno de los que no la sacó. Lo que es la vida. Lo peor es que den lecciones de moral. Otro día hablamos del condenado por usar 36 mil euros de dinero público de la FAFFE, amigo y conmilitón del elogiador, por mucho que quiera borrar fotos.