Elecciones en la UCA

No tengo yo muy claro que el mejor procedimiento para gestionar una universidad sean unas elecciones. De hecho las mejores universidades del mundo no se someten a este proceso. Por ejemplo:¿por qué los alumnos tienen que votar si en poco tiempo se van a ir? Por citar solo un caso. Igual había que establecer un sistema como los directores de los museos (salvo el de arte contemporáneo de Sevilla, que se ha dado por la cara) o algún otro donde se eligiese por un grupo de expertos, sin políticos, sobre la base de la experiencia , la formación y las propuestas. No tengo claro que este sistema español sirva para algo, más allá de que el populismo gana. Si me apuran, ni siquiera tengo claro que el personal no docente deba votar ya que tendrán la natural tendencia a buscar el apoyo a quienes les ofrezcan mejores condiciones laborales. En fin, como dijo Frank Underwood "la democracia está sobrevalorada" o, Borges "la democracia es un exceso de la estadística".