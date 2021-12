Discurso de Lola Cazalilla en la Feria del Libro de Guadalajara

Dedicatoria a Almudena

"¿Qué estereotipo verbal puede llegar a caber en la cuna de palabras tan estrictamente maravillosas como bastinazo, casapuerta, jartible, alcauciles o, mi favorita, fueraparte? En ningún otro lugar del planeta de habla castellana, la cultura popular es tan elegante ni la elegancia más exquisita está tan arraigada a la cultura popular como entre los gaditanos".

Esto que acabo de citar se trata de quien para mí ha sido la mejor escritora española de los últimos años. Que en apenas unas líneas hace un resumen del porqué estamos aquí, del porqué nos embarcamos en este proyecto en torno a nuestra forma de expresarnos.

Sé que lo normal hubiera sido comenzar con un saludo, con las buenas tardes, con el agradecimiento por la hospitalidad que nos ha brindado Guadalajara desde nuestra llegada, pero quería que en una feria Internacional del libro, que en el evento cultural más importante de toda Latinoamérica, lo primero que se escuchara, la primera frase, fueran las palabras de Almudena Grandes, que falleció hace unas semanas y aún sentimos su pérdida. Era de justicia.

INICIATIVA POPULAR

Ahora sí, muy buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta presentación de Cádiz 2025. Un proyecto que nos ilusiona enormemente y que estamos deseando compartir con ustedes. Y es que miren, en Cádiz, desde donde venimos, llevamos un año soñando con ser la próxima sede del Congreso de la Lengua Española. Este deseo surge de una iniciativa ciudadana articulada por la Asociación de la Prensa de nuestra ciudad. Nosotros y nosotras, desde el Ayuntamiento, tuvimos la suerte de ser las escogidas por esta Asociación para liderar el proyecto y transformar esa iniciativa, ese sueño, en una realidad. Llevamos un año trabajando en ello y el camino no puede estar siendo más bonito. Porque desde el primer momento teníamos dos ideas muy claras: que la trayectoria hacia el objetivo ya sería un proyecto en sí y que toda la ciudadanía tenía que formar parte del mismo. Que solo desde lo popular, desde el poder transformador de lo popular, podríamos conseguirlo.

Esto que hoy traemos, como han podido comprobar, es al fin y al cabo, una iniciativa popular. Una iniciativa popular que enlaza con las raíces y el origen del Congreso de la Lengua Española. Porque de hecho...

- Potenciación de lo popular: Zacatecas

En 1997, en Zacatecas, García Márquez inauguró el I Congreso de la Lengua con un discurso que no dejó a nadie, absolutamente a nadie, indiferente. Un discurso polémico que tenía dos elementos que quiero rescatar hoy, más de 20 años después. Primero, solicitaba, pedía, la jubilación de la ortografía. Una jubilación que escondía, realmente, lo lejos que se encuentra a veces los estamentos que regulan la lengua de la gente que la habla, de quienes la hacen suya: "Humanicemos sus leyes", decía vehemente García Márquez.

El segundo elemento, que quiero resaltar es cuando destacaba literalmente: "Aprendamos de las lenguas indígenas a las que tanto debemos lo mucho que tienen todavía para enseñarnos y enriquecernos". Y con eso me quedo. Aprovechemos esta oportunidad para aprender de lo que el folclore, el carnaval, el flamenco, el calé y esas raíces populares de nuestra tierra han aportado a la lengua. Aprovechemos para rescatar nuestros orígenes, para estudiar y debatir en torno a la singularidad de nuestra lengua. Aprovechemos para sentirnos orgullosos de cómo hablamos.

Una oportunidad para estrechar lazos con Latinoamérica y también para conocernos. En la lengua, en el idioma, está nuestra identidad y nuestras raíces. Unas raíces que son capaces de escapar de las leyes rígidas del lenguaje, unas raíces que no están establecidas por reglas ni academia, sino que es de la gente, es del mestizaje, es de la calle.

No podemos, ni queremos, desaprovechar una oportunidad así. Una oportunidad queemociona. Emociona y nos ilusiona. Y aquí, permítanme que deje la parte más racional para hablar desde las tripas: Me ilusiona enormemente que Cádiz sea el epicentro del debate en torno a nuestro idioma.

- FIL:

Por eso, hemos venido hasta México para hablar de Cádiz, para contar que en Cádiz y en Andalucía están ocurriendo cosas tan importantes como que hemos conseguido entre todos y todas que una ciudad, una provincia y una comunidad autónoma estén pidiendo a gritos que esta ciudad sea la sede del X Congreso de la Lengua Española.

Porque conocer nuestra lengua y cómo nos relacionamos en el mundo gracias a ella, nos empodera. Porque revisar y reforzar nuestras relaciones con Latinoamérica nos hace crecer y porque cuestionarnos desde el lenguaje nos transforma.

COBERTOR.

Déjenme, y ya termino, que finalice con una anécdota que me ocurrió hace dos días, recién llegada al hotel y que ejemplifica mejor que nada esa conexión, "ese mar que nos une" entre mi tierra y Latinoamérica. Al entrar en la habitación, la trabajadora que se encontraba cambiando la cama, me dijo que para que no pasara frío de madrugada, me dejaría el cobertor bajo las sábanas. El cobertor, una palabra que implicaba un gesto, un gesto que llevaba consigo la hospitalidad y los cuidados. Aquella palabra sencilla, aquella palabra que llevaba años sin escuchar, la usaba a menudo mi abuela, cuando se preocupaba de que durmiera caliente por las noches.

Es curioso que a más de nueve mil kilómetros de distancia, aquella mujer con sólo una palabra tuviera la capacidad de trasladarme al hogar y llevarme hasta mi infancia.

Muchas gracias.