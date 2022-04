Crisis en la carga gaditana. Por Fernando Santiago

Según informa este periódico, hay una profunda crisis en la carga gaditana aunque para el cargador gaditano, que nunca ha tenido rival, la culpa es del Santo Entierro , situación que han utilizado quienes defienden la carga a costal para pedir la llegada de costaleros , cuando quienes lo dicen se van a Jerez o a Sevilla a ver las procesiones, se parten la camisa por Cádiz salvo en Semana Santa, que se la parten por Sevilla. Yo no tengo ni idea de si es mejor cargar con el hombro o con la cerviz, en realidad lo suyo sería que hicieran sus oraciones dentro de cada templo y la cantidad de dinero que cuesta sacar las cofradías a la calle se destine a causas sociales , así si llueve no hay problema. O que les pongan ruedas. Dicho lo anterior, yo no veo crisis en la carga gaditana. Digo más, a mí me dan la carga todos y cada uno de los días: que si soy comunista, que si soy facha, que si soy calvo, que si juego mal al fútbol, que si el Atleti es muy malo, que si soy un derrotista, que si soy un sieso, que si tengo acento de Madrid, que si no me gusta el alcohol, que si cojeo, que me opongo a todo. No vean ustedes las cargas que recibo. Cargotes más bien. Yo no me quedo atrás, que la carga gaditana no se debe perder: ir por la calle Ancha con la camiseta del Cádiz , chanclas, mariconera, gargajillos y las gafas en la cabeza es de catetos, la Semana Santa es una superstición, los políticos gaditanos miran solo por sus intereses, los asesores políticos son unos jetas, la playa es incómoda y poco higiénica, el gadita reconcentrao es la antítesis del cosmopolitismo gaditano, el ultrafeminismo le hace un flaco favor a la causa de la igualdad de hombres y mujeres, las feministas se callan sobre lo que hizo el famoso comparsista que da nombre a un colegio por cobardía, decir “todos y todas” es una soplapollez, Juancho no tiene un pelo de tonto mientras David de la Cruz tiene una mata de pelo que parece un Picapiedra, el Kichi habla como si no hubiera pasado por la universidad, el andalucismo de Teresa es de pandereta, el pañuelito en el bolsillo de la chaqueta del Cossi se ha quedado antiguo,los gaditanos son unos guarros y los dueños de perros más todavía, el perito de Arte y Naturaleza se ha convertido en El Croqueta de Cádiz, los papás que llevan a sus niños a la concertada quieren que el Estado les pague sus caprichos, los cadistas que a la vez son madridistas en el fondo son unos acomplejados, los madridistas de sofá se apuntan al que gana,El Chaquetilla, la Cajera , Mister Campari y el Lavadora quieren seguir viviendo del cuento, tener coche es de tiesos, los penes grandes están sobrevalorados, las canas no empoderan a las mujeres sino que las hacen más feas, la guayabera es una prenda de viejos fachas, Pedripol ha ganado un contrato municipal gracias a que le cantó a Albita, hasta el infinito y más allá. Eso es carga, que no se pierda nunca .