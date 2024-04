Cocodrilos en el río Quema. Por Fernando Santiago

El Gobierno de España y el de Andalucía no se ponen de acuerdo para nada, sea cual sea el tema que se trate, sea en sanidad, en vivienda,sea en financiación, en el abastecimiento de agua. Es lo mismo , un gobierno del PSOE y otro del PP parece que están condenados a la pelea continua, como el cuadro de Goya “A garrotazos”. Hasta que llega el momento de hablar del Rocío, entonces no hay problema en que comparezcan juntas Mercedes Colombo y Blanca Flores, que nos cuentan el enorme dispositivo que van a poner en marcha la Junta y el Gobierno para acompañar a los autodenominados “peregrinos” que a la postre no son otra cosa sino gente que quiere pasar unos días de diversión con la excusa de la Blanca Paloma. Un grupo de ciudadanos y ciudadanas que van a atravesar un Parque Nacional en precario estado para divertirse durante unos días con una importante inversión en medios humanos y materiales de la administración pública. Yo escucho hablar de drones, guardias, policías, lanchas de desembarco, localizadores GPS y cosas así y pienso en las listas de espera en la sanidad, en los bancos de alimentos sin dotaciones, en los problemas de vivienda de nuestros jóvenes. No hay límite en el gasto si se trata de ir a ver a la Reina de las Marismas, ahí no falta de ná. Nos abruman las restricciones de agua, problemas en las infraestructuras hidráulicas, no hay dinero para Valcárcel, la Ciudad de la Justicia o el nuevo hospital, hasta que llega el momento del Rocío, entonces se ponen de acuerdo los dos gobiernos. Supongo que ambas políticas tendrán ya preparado su traje para hacer el camino o para irse del tirón a la aldea a cantar, a bailar y a beber, que no falte de ná, que no que no. Hace tiempo se creó un grupo que promovía la introducción de cocodrilos en el río Quema, ese lugar que el año pasado estaba seco pero querían que se hiciera un desembalse para poder cruzar el vado como era tradición, los rocieros son insaciables. Cada año que veo cruzar el Guadalquivir a tanta gente pienso en los problemas que generan en el Parque, con la aguda sequía que padece. Digo yo que igual que quieren introducir cocodrilos en el Quema se podría pensar en hacer lo propio con los lobos, así pueden limpiar el Parque de herbívoros y de omnívoros, que todo no va a ser como aquella famosa chirigota “Camina o revienta, Mariscal”, que satirizó entonces al incipiente rocierismo gaditano, ahora ya instalado en la ciudad según parece. Hubo un tiempo glorioso en el que en Cádiz no había Hermandad del Rocío, ahora al menos podemos estar orgullosos de que no hay plaza de toros, a ver si hacemos una tregua con la tradición y dedicamos esfuerzos a dejar de ser una de las regiones más atrasadas de Europa.