Carta de la familia de Julio Pardo

Aún conmocionados por la reciente y repentina muerte de nuestro padre, nos apena y nos llena de dolor tener que enfrentarnos a esta desgraciada situación, pero como hijos consideramos que hay determinados límites que bajo ningún concepto se deben sobrepasar; no lo vamos a consentir.En las últimas horas se han difundido una serie de publicaciones y comentarios vertiendo determinadas acusaciones falsas sobre la figura de nuestro padre, Don Julio Pardo Merelo, sacando a relucir un desgraciado acontecimiento que, efectivamente sucedió hace ya casi 30 años, destrozando la vida de una familia, pero que en absoluto fue como algunas personas vienen contando desde entonces. A pesar del profundo dolor que esta situación nos produce, les hablamos tranquilos y confiados porque la verdad solo tiene un camino, y es la que acreditan todos los documentos legales y judiciales, expedientes y análisis que tenemos en nuestro poder; documentos que por respeto no publicaremos, pero que sin dudar usaremos para emprender las acciones legales que sean oportunas.Es por eso que, en aras de que todo quede solucionado, solicitamos que todas estas publicaciones y comentarios sean eliminados de cualquier tipo de plataforma digital en un plazo máximo de 24 horas. De lo contrario, la familia Pardo Carrillo emprenderá acciones legales contra todas aquellas personas que hayan publicado, comentado, compartido o difundido de cualquier manera cualquier testimonio que incurra en un delito de injurias, calumnias y atentado contra el honor de nuestro padre. Él nos enseñó durante años que en determinadas polémicas es mejor no entrar, pero seguramente por hacer eso, muchos llevan contando desde hace años una historia que es MENTIRA.Comprendemos y lamentamos el dolor de esa familia, pero les aseguramos que la nuestra también arrastra una pesada losa de dolor desde aquel fatídico día; ojalá nunca tengáis que pasar por esa desgraciada situación, de la que por desgracia ninguno estamos libres.Leyendo determinados comentarios nos damos cuenta de que esta bendita tierra es capaz de lo mejor y de lo peor, nunca dejará de sorprendernos la maldad y el veneno de determinadas personas, y la osadía de decir ciertas barbaridades sin tener ni la menor idea de lo que hablan, por no hablar de la falta de empatía para con una familia que aún llora la muerte de un ser querido, qué triste ser así; pero en el pecado llevan la penitencia.