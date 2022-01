Carta de Juan Manzorro

Carlos, como tú sabes, -y quizá muchos oyentes también- estoy resfriadito, o sea tengo cáncer, así dicho con todas las letras porque hay que visibilizar esta enfermedad y lograr que deje de ser un tabú. En los últimos meses he tenido varios ingresos hospitalarios, visitas guiadas al quirófano, tratamiento de quimio, radio y antibióticos y pruebas médicas varias. Mi nombramiento como socio de honor del Hospital Puerta del Mar está al caer. En los últimos días estoy un poco cansado y con molestias en el cuello que me llevan a caminar mirando al suelo como si estuviera buscando los duros antiguos. Por lo demás, estoy bien en casa, tranquilo, sereno, sin dolor ni fiebre. Mantengo la esperanza de mi curación aunque soy consciente de que tengo cáncer, no apendicitis. Voy a seguir sujetándome a la vida mientras Dios quiera y la ciencia médica siga con respuestas para luchar contra mi enfermedad. Me siento seguro y protegido por la sabiduría y calidad humana de las doctoras Lola García Cantos, Lucia Gutierrez, Paquita Guerrero, el Dr Miguel de Mier y un batallón de batas blancas a los que debo gratitud infinita. Y me siento arropado por paisanos de buen corazón: citaré a los Alcaldes de Cádiz y Vejer, concejales y otros cargos públicos de todos los partidos, nuestro Obispo Don Rafael, compañeros de profesión, amigos y gaditanos anónimos que en las redes y en la calle me expresan sus mejores deseos.Término. Al más puro estilo juanelo "te voy a disi una cosa, Cahhhhlo: no tengo ninguna intención de jubilarme de la vida sin conseguir que Radio Cádiz me firme un contratito de al menos una semana como becario en prácticas. Lourdes, directora, ve preparando los papeles que voy pallá.Confieso que "no puedo comprender corazón loco/ como se puede querer a ustedes y a la Cadena Ser/ No se puede querer sin estar majarón/a Antonio "El Caña" y a Carlos Alarcón.