Cara de nada. Por Yolanda Vallejo

Pero no iba yo hablarle de eso, no se preocupe. Sé que aún no ha terminado de quitar los adornos de esta Navidad –que, más que Navidad de cuento ha sido de novela en varios tomos, de lo larga que ha sido-, ni ha descolgado todavía el espumillón ese que siempre se queda olvidado en algún rincón, y que tampoco ha descambiado todavía los regalos de su cuñada y eso que este año se hizo el propósito de hacerlo todo el día después de Reyes porque pasado mañana ya estaremos a otro asunto y entonces, «en la ciudad de Cádiz» ya no se hablará de otra cosa ni habrá nada más importante que lo suceda cada noche en el Teatro Falla.

Nos preocuparán menos las listas de espera para los especialistas médicos, nos molestarán menos las viviendas turísticas –deseando estoy que la Junta revise las licencias aprobadas en el último año-, nos dará casi igual que el proyecto estrella de la Edusi se termine o no se termine, lo pague o no el Ayuntamiento; nos encogeremos de hombros cuando nos digan que el Cádiz está en puestos de descenso, no nos agobiarán tanto los grupos de turistas con su free tour y hasta dejaremos de prestar atención a la limpieza de la ciudad –que, por cierto, no está mucho más limpia que hace un año- y a los destrozos del patrimonio. Llámenos indolentes, irresponsables, ingenuos, desahogados o lo que usted quiera, pero es solo una manera de defendernos, de protegernos. Porque mientras otros ponen cara de nada, nosotros construimos, cada año, una fortaleza, una muralla que nos hace inmunes, durante un mes, a los males del mundo. No nos amansa, no se equivoque, ni nos atonta; nos hace más fuertes y nos permite respirar el resto del año. No es el Carnaval, no se confunda, es el concurso. Es esa llamada tribal que hace que, en apenas unas horas, se vendan todas las entradas para todas las sesiones de preliminares y que el público se entregue sin saber qué es lo que va a ver. Eso es lo que me parece más fascinante del concurso de agrupaciones carnavalescas y es eso, justamente, lo que lo hace distinto a todo y difícil de explicar al que no es capaz de desentrañar el código.