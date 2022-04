CONCIERTOS Y DESCONCIERTOS. Por Fernando Santiago

Soy un firme defensor de que todos aquellos servicios públicos que tenga que ofrecer el Estado los haga la iniciativa privada, pagado con dinero público. En un escalón intermedio podríamos elegir, como en la educación. Es absurdo tener el Hospital Puerta del Mal cuando Pascual nos podría ofrecer ese mismo servicio, como acaba de decidir #JUANMALOHARÍA . Para qué tener un centro de especialidades en Vargas Ponce y siete centros de salud si ese servicio lo podría prestar La Salud, López Cano, Veedor, Lobatón, ASISA, ADESLA o Sanitas . En el interregno que nos permitan elegir médico y centro hospitalarios. Grantis, por supuesto. Lo mismo podríamos decir del sistema de pensiones: si se puede tener un sistema de capitalización privado para qué pagarle al Estado. Yo, sin ir más lejos, tendría un capital después de 41 años de cotización, no que ahora tengo que mirar la tasa de natalidad o los migrantes que llegan a España para que puedan pagar mi pensión. Algo parecido con los trenes: la RENFE es un mamarracho, a ver si llega a Cádiz una empresa privada que ofrezca buenos precios, comodidad y puntualidad. Los colegios es un caso paradigmático: para qué tener en Cádiz cerca de 30 centros públicos si los niños están mejor adoctrinados por curas y monjas, con esos uniformes tan bonitos de cuello de pico y faldita de tablas. Los colegios públicos son un reducto para hijos de rojos , de emigrantes y niños con necesidades educativas especiales. No tiene sentido mantener el Celestino Mutis si al lado están las Carmelitas(soy Verduna), que no enseñan a poetas rojos como Machado y Lorca, si tienen un patio pequeño que les transfieran las pistas del Balbo , asunto concluido. Podríamos seguir con el resto de centros educativos públicos: si tenemos a marianistas, salesianos, salesianas , Hijas de la Caridad y Educatio Servanda es absurdo sostener tantos funcionarios maestros. Por no hablar del propio Ayuntamiento: la policía local podría ser sustituida por seguridad privada como ya lo es la limpieza, la recogida de basuras, el transporte urbano,el mantenimiento , el cuidado de parques y jardines, la limpieza de fuentes, el mantenimiento de semáforos. Deberíamos empezar a privatizar el Ayuntamiento: cerramos las bibliotecas públicas , el que quiera libros que vaya a Jaime, Quorum o Plastilina. Los servicios técnicos con consultorías privadas, los jurídicos con bufetes de abogados, los de prensa por alguna empresa de comunicación, los de cultura por una del sector, los carnavales que los organicen las asociaciones de autores o intérpretes, el agua que la ofrezca Acualia, la electricidad Endesa, la recaudación un banco.