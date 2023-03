Antonio Burgos sobre el Congreso de la Lengua

Otro de los temas de las sesiones plenarias del Congreso es "El habla viva y creativa de Cádiz como argumento para una candidatura". Igual que hay cantes de ida y vuelta, como las guajiras o las colombianas, en Cádiz hay un habla de ida y vuelta. Voces que no se usan en el resto de España, puros americanismos, están hasta tal punto vivas en Cádiz, que hay que haber estado mucho tiempo en la Cuna de la Libertad para saber su significado. Para muchos, incomprensible. Un "gargajillo" es una sandalia de goma para poder andar por las piedras de La Caleta, "que es plata quieta". La "montera" no es la del torero, sino la cristalera que cubre los viejos patios de mármol con su veneciano brocal de mármol del aljibe. "Cierro" no es el del verbo "cerrar", sino la blanca maravilla de blanca madera y cristal de los miradores que preservan a los balcones del viento de Levante. "Rasca" no es del verbo "rascar", sino un frío intenso, aunque "en Cádiz no hace frío, hace humedad". Un "alfiler de palo" es una pinza de la ropa. Una "accesoria", sino el anexo a local comercial. "Guachisnai", el turista que no habla español. El "gadita", la esencia del gaditano. Todo un mundo vivísimo de palabras de ida y vuelta. Como aquel viajero que llegó a la estación de ferrocarril, tomó un taxi y dijo que lo llevara al puerto. Y el taxista enfiló para El Puerto de Santa María. Cuando el viajero vio al final del trayecto que no estaba en la estación marítima, sino en la ciudad del Guadalete, le protestó al chófer. Que le respondió: "Haberme dicho que lo llevara al muelle, hombre. ¿Usted no sabe que en Cádiz no hay más puerto que el muelle?".