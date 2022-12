Nuestra Andalucía. Por Fernando Santiago

Ahora que a todos nos ha dado un ataque repentino de andalucismo a cuenta del enésimo acuerdo de Rojas Marcos con la derecha, estaría bien recordar que aquel 4 de diciembre de 1977 la manifestación gaditana partió de la Plaza Asdrúbal (plaza de Toros todavía) con la comparsa Nuestra Andalucía a la cabeza de la marcha. “Es nuestra Andalucía, la criada de España” cantaban por el añorado Pedro Romero aquel magnifico grupo de timbradas voces varoniles que hoy, seguramente, no pasarían ni la preselección porque, entre otras cosas, no eran guapitos, no gritaban y no se parecían a un conjunto pop. Eran , ni más ni menos, un grupo de carnaval. Consultada la Osunapedia: Jesús Monzón, Aurelio del Real, El Lupi, Manolito Alba, Carlos Brihuega, Carlos Peña, José el Bombista, Antonio Guerrero Caramné, Pepe Silva, El Galleguito y Emilio Álvarez. Igual se me escapa alguno. A los que están entre nosotros y a los que murieron en las personas de sus familiares, les debe Cádiz un homenaje. No solo por encabezar aquella manifestación, sino porque supieron ponerle voz, en febrero del 77, a las aspiraciones de todo un pueblo que meses después saldría a la calle a pedir que fuéramos tratados en igualdad. Aquella reivindicación fue asumida desde la UCD hasta el PTE. Alianza Popular rechazó las manifestaciones porque iban contra la unidad de España, por eso me hace gracia ver a algunas que en aquella época eran tan de derechas como ahora, que fingen un andalucismo que no sienten, al menos en eso Vox no tiene dobleces. En aquel tiempo Emilio Belrami se resistía a colgar la bandera andaluza en el balcón del Ayuntamiento, a pesar de sus teóricas simpatías con Unión Regional Andaluza de Luis Jáudenes y García de Sola. Un grupo de chavales crearon el Centro de Cultura Popular Andaluza, luego integrado en el Congreso de Cultura Andaluza que presidió Antonio Gala. El Partido Socialista de Andalucía estaba en la Federación de Partidos Socialistas, la Conferencia Socialista del Mediterráneo (con Andreas Papandreu, Dom Mintoff, Gadafi, Sadam Hussein y Haffed el Assad), impulsor de la USO, sindicato mayoritario en los astilleros de la Bahía y en las bodegas de Jerez. Carlos Cano había sacado “A duras penas” con la canción dedicada a la bandera que se cantaba como si fuera el himno de Andalucía. Alfonso Carlos Comín había escrito “Noticia de Andalucía” sobre los jornaleros y Antonio Burgos “Andalucía ¿tercer mundo?” sobre la cultura andaluza. Salía el periódico Informaciones de Andalucía mientras desde el Arriba, el padre de Cristina Narbona atizaba al andalucismo, Jerónimo Almagro se había presentado en junio de ese año al Congreso con el eslogan "Sí cuando es sí, no cuando es no" para hacer alarde de que había votado en contra de la Ley de Reforma Política. Años después el PSOE se convertiría en el partido más andalucista como ahora ha hecho el PP.