Veamar y Lustre Cerámica, Premios Emprendedor Local del año 2025 en Chiclana

El alcalde de Chiclana, José María Román y el gerente del CEEI Bahía de Cádiz, Miguel Sánchez-Cossío, acompañados de la delegada de Fomento Económico, Manuela Pérez, hicieron entrega de los Premios Emprendedor Local del Año 2025 Edición Chiclana, que ha puesto en marcha CEEI Bahía de Cádiz, en colaboración con el Ayuntamiento.

Estos galardones tienen como objetivo incentivar la iniciativa emprendedora de personas físicas o jurídicas, que haya iniciado una actividad empresarial entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2024 en Chiclana. En total se presentaron nueve candidaturas (6 autónomos y 3 sociedades), que han sido evaluadas por su innovación del proyecto y tecnología empleada, creación de empleo, sostenibilidad, originalidad y planes de futuro.

Así pues, el primer premio, dotado con 1.000 euros, fue otorgado a Andray Leonchik, por su proyecto Veamar, que transforma conchas de ostras y vieiras en artículos de decoración sostenible. Además, comercializa sus piezas en el mercado español, en Europa y Norteamérica. Su enfoque ecológico da nueva vida a los residuos y valor a la decoración costera con productos 100% artesanales.

Para su producción, tiene previsto automatizar algunos de sus procesos de limpieza e integrar inteligencia artificial en la clasificación, control de calidad y personalización de las conchas y en los procesos de marketing y ventas.

Por otro lado, el segundo premio, de 500 euros, recayó en Adona San Martín Estudillo, por Lustre Cerámica, que ofrece talleres de barro y pintura para niños y adultos. Un espacio donde la creatividad se une a la paciencia y la concentración, fomentando el bienestar y la desconexión de las pantallas a través de la artesanía.

Su valor diferencial radica en convertir la cerámica en una experiencia contemporánea que une artesanía, creatividad y bienestar, creando una comunidad que entiende la creación no solo como arte, sino como medio para crecer y mejorar la calidad de vida. Lustre Cerámica integra técnicas tradicionales con investigación en esmaltes de baja temperatura y procesos sostenibles, uniendo artesanía y creatividad con métodos contemporáneos que hacen la cerámica accesible, educativa y transformadora.

“En Chiclana contamos con varios espacios gestionados por el CEEI Bahía de Cádiz, Zona Franca o el CADE, además del HUB Digital junto a la Box y el Coworking en la calle Segismundo Moret, donde los emprendedores pueden iniciar su andadura profesional”, subrayó el alcalde, quien añadió que “este premio que hoy entregamos se organiza para provocar a los nuevos empresarios chiclaneros a que comiencen sus proyectos y puedan ser ejemplos para otros jóvenes”.

Por su parte, Miguel Sánchez-Cossío destacó la importancia de que “las administraciones públicas reconozcan a quienes tienen el arrojo de lanzar su proyecto empresarial”. Y agregó que “con estos premios, desde las distintas instituciones que conformamos el CEEI Bahía de Cádiz, queremos agradecer el espíritu emprendedor de jóvenes empresarios, ayudando en lo que sea necesario para que las cosas resulten más sencillas”.