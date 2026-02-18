Un total de 560 empresas se dedica a la economía azul en Chiclana

Bajo el nombre ‘La economía azul en la provincia de Cádiz’, la Zona Franca presentó recientemente un estudio elaborado en colaboración con la Universidad de Cádiz (UCA), donde se concretan quiénes son los actores y qué peso tiene en este territorio este modelo productivo, “inspirado en la naturaleza que busca soluciones sostenibles y de bajo coste para generar valor, empleo y resiliencia comunitaria”, tal y como lo definió en el año 2010 el belga Gunter Pauli, su introductor, en su libro ‘Blue Economy’.

Y en este informe, Chiclana tiene un papel más que destacable. No en vano, 560 empresas con su razón social en la localidad tienen abiertos al público 638 establecimientos inscritos en algunos de los 46 códigos incluidos en este concepto en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE).

Esto quiere decir que aglutina más del 18 por ciento de las 3.359 empresas que se dedican en la provincia a la economía azul, cruzando el estudio de la Zona Franca con el directorio de empresas y establecimientos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA).

En este sentido, el alcalde de Chiclana, José María Román, recuerda que, “aunque no tenemos astilleros, no podemos olvidar que el 50 por ciento de las empresas auxiliares de la comarca se encuentran en el término municipal”, motivo por el que el Ayuntamiento ha decidido incorporarse al clúster marítimo naval de Cádiz.

Empresas

La gran importancia de este modelo económico se observa en la proliferación de establecimientos dedicados a la carpintería metálica, donde hay 28 empresas con su sede en Chiclana, que tienen un total de 36 establecimientos abiertos al público, algunos tan conocidos como Ferro Bahía, la cerrajería Alba, la cristalería Picazo, Jayber Carpintería Metálica, o Hierros Montalbán y Sánchez. Para hacerse una idea de la envergadura de este sector, cabe señalar que su volumen es el doble que San Fernando o El Puerto de Santa María y más del triple que Cádiz o Puerto Real. Jerez tiene 17 más, con más del doble de población. El comercio al por menor de pescados y mariscos en empresas especializadas es otros de los grandes fuertes de la economía azul en esta ciudad: con un total de 43.

Por otro lado, también hay seis firmas que se dedican a la pesca marina, cuatro a la acuicultura, dos a la extracción de sal, seis a la fabricación de estructuras metálicas y sus componentes, dieciséis a la reparación y el mantenimiento naval y otras tres a la captación, depuración y distribución de aguas. A este nivel de detalle se adentra este informe, firmado por Carmen Camelo Ordaz, Juan Pablo Diánez González y Carmen Garrido Pérez.

Capítulo aparte merece el turismo azul, de sobra conocido en Chiclana, y que engloba a 35 establecimientos hoteleros y similares, 23 alojamientos turísticos, un camping, 127 restaurantes y puestos de comida y 298 empresas de bebidas. También se computan como tal ocho empresas dedicadas al alquiler de medios de navegación, diecisiete agencias de viajes, ocho que ofrecen servicios de reserva, cuatro que gestionan lugares y edificios históricos, dos que organizan actividades en jardines botánicos y reservas naturales y una que trabaja en la actividad museística.

Horizonte 2028

El estudio de la Zona Franca y la UCA sigue el criterio de la Estrategia Andaluza de Economía Azul Sostenible Horizonte 2028, que considera que pertenecen al turismo costero o náutico aquellas industrias cuya razón social se encuentre radicada en un municipio costero. Con esta definición, como se ha apuntado anteriormente, son 3.359 las firmas que se engloban en la economía azul en la provincia de Cádiz, 560 con razón social en Chiclana, aunque su volumen de facturación y número de empleados sea muy variable.

El análisis resalta la dificultad de afinar en los sectores implicados en este modelo productivo y en las entidades que lo conforman. Para construir la base de datos, se ha estipulado varios grupos sectoriales: la industria de la construcción naval y la industria auxiliar, el grupo de recursos marinos vivos (como la acuicultura o la fabricación de conservas de pescado) y el de recursos marinos no vivos (como la desalación o la extracción de sal).

Otros son el de la logística de puertos y transporte de mercancías, el del turismo azul, la biodiversidad, la transición energética y la economía circular, así como la investigación y la educación. Junto al turismo, destaca también la carpintería metálica, así como el comercio al por menor especializado en pescados y mariscos.