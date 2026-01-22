La Economía Azul aporta el 17,5% al PIB de la provincia de Cádiz

El delegado del Estado en la Zona Franca de Cádiz, Fran González, y el rector de la Universidad de Cádiz, Casimiro Mantell, acompañados de la vicerrectora de Emprendimiento de la UCA, Carmen Camelo, han presentado este jueves el informe 'La Economía Azul en la provincia de Cádiz. Dimensión económica, liderazgo andaluz y retos de futuro', en el que se hace un profundo análisis de este sector: sus oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades.

Uno de los datos más importantes y que Fran González definió como "el titular" de este estudio es que la Economía Azul aporta el 17,50% al Producto Interior Bruto (PIB) de la provincia de Cádiz, muy por encima de la media que este sector representa en el PIB andaluz, que se cifra en torno al 11%. Por sectores, el turismo azul es el que más contribuye al PIB provincial, con un 8,85%, también por arriba de la media andaluza que se sitúa en el 8%. En segundo lugar se posiciona la industria de la construcción naval e industria auxiliar que aporta al PIB provincial un 6,77% y al andaluz el 1,23%, reflejando la relevancia de esta industria en la provincia aunque el número de empresas sea muy inferior en comparación a las de turismo azul.

Y es que las empresas que pertenecen a la Economía Azul en la provincia de Cádiz son 3.359 en total, con un claro predominio de las dedicadas al turismo azul, 2.801. Le siguen, muy de lejos, las empresas pertenecientes a la industria de la construcción naval e industria auxiliar, con 163; las de logística de puertos y transporte marítimo de mercancías, 148; los negocios sobre recursos marinos vivos son 136; la cifra desciende considerablemente hasta las 40 empresas destinadas a los recursos marinos no vivos; de investigación y educación hay 55; y de biodiversidad, transición energética y economía circular, solo 16.

El estudio, elaborado por las catedráticas de la Universidad de Cádiz, Carmen Camelo y Carmen Garrido, y por el profesor del Departamento de Organización de Empresas Juan Pablo Diánez, delimitó 46 actividades dentro de la Economía Azul, que se dividieron en cinco grupos sectoriales y en dos áreas transversales.

En el turismo azul, los datos indican que el gasto medio diario en la provincia es superior a la media regional, con 92 euros, y que concentra más de seis millones de turistas 'azules', siendo la segunda provincia andaluza más visitada. Las actividades de restauración y alojamientos son las más numerosas.

En cuanto a la industria naval e industrial auxiliar, la provincia concentra la mayor parte del sector naval andaluz con más del 83% del empleo y el 89% de facturación. La actividad de logística de puertos y transportes de mercancías genera más del 40% del empleo portuario andaluz, con un claro predominio del Puerto de Algeciras en tráfico de mercancías (66%) y contenedores (91%). Cádiz lidera en cruceros (55% del total andaluz).

El delegado del Estado en la Zona Franca de Cádiz, Fran González, recalcó la importancia del estudio para poner de relieve un sector en pleno desarrollo. “Cádiz ha sido desde antiguo una provincia muy vinculada a las actividades marinas y constatar que seguimos viviendo de cara al mar desde el respeto al medio marino y estableciendo unos parámetros es de gran valor para hacer las cosas bien”.

Por su parte, el rector de la Universidad de Cádiz, Casimiro Mantell, destacó que "desde la Universidad de Cádiz entendemos que nuestra misión es generar conocimiento, pero también transferirlo: convertir los datos y la investigación en herramientas útiles para la toma de decisiones y para avanzar hacia un modelo económico sostenible, innovador y capaz de generar empleo de calidad”. Mantell subrayó la relevancia de un trabajo que analiza, de manera rigurosa, la situación de la economía azul en la provincia de Cádiz y sus posibilidades de crecimiento y anunció que la UCA ha propuesto la implantación de un título de doctorado de 'Sostenibilidad Azul' como parte de la alianza SEA-EU (The European University of the Seas) formada por nueve universidades europeas costeras y 75 entidades de distinto ámbito y de la que la Universidad de Cádiz es coordinadora.

Precisamente hoy ha entrado a formar parte de esta alianza la Zona Franca de Cádiz, como ha anunciado Fran González. El delegado de la Zona Franca enfatizó en el valor que para el Consorcio gaditano y para Incubazul y Blue Core supone entrar a formar parte del SEA-EU ya que “enriquecerá y reforzará enormemente nuestro ecosistema de Economía Azul por la transferencia de conocimiento que implica, además de que servirá para potenciar la visibilidad de Incubazul y Blue Core a nivel nacional e internacional”.

Por último, la vicerrectora de Emprendimiento y Empleabilidad, Carmen Camelo, resaltó la situación en la que se encuentra actualmente la provincia, que cuenta con "una base sólida para competir en la nueva Economía Azul", en la que resultará necesaria la "cooperación empresarial, la innovación y la digitalización" para seguir avanzando.

Conclusiones del estudio

El informe apuntala la importancia de la Economía Azul en la provincia como pilar fundamental de su desarrollo económico y dirige su mirada hacia las oportunidades de futuro para expandir aún más el sector. Así, se aconseja una reconversión industrial hacia renovables marinas (offshore); el desarrollo de la biotecnología azul y la valorización de subproductos; la transformación del turismo azul hacia modelos sostenibles y experienciales; la diversificación sostenible de recursos vivos con la expansión de la acuicultura; y el desarrollo de clústeres, cooperación y programas de crecimiento personal.

En cuanto a las amenazas, se valora la dependencia de sectores maduros y tradicionales, lo que puede suponer la pérdida de posicionamiento frente a otras regiones que ya están captando inversión, talento y proyectos de Economía Azul. Sobre sus fortalezas se destaca la relevancia de la Economía Azul para el desarrollo económico, social y medioambiental de la provincia, así como una industria naval de alto valor añadido que aporta un tejido empresarial maduro, consolidado y resiliente, que ha pasado por muchos momentos de crisis, y unas capacidades industriales y logísticas 'marinizables' muy importantes como son puertos, astilleros, etc.

Por último, las debilidades son la división empresarial que dificulta la inversión en digitalización, innovación o sostenibilidad; la existencia de un turismo azul de bajo valor añadido y alta estacionalidad; el predominio de la pesca extractiva frente a la acuicultura, que es más sostenible y clave para la seguridad alimentaria, y la limitada presencia de energías marinas emergentes.

Primer estudio sobre Economía Azul en la provincia de Cádiz

'La Economía Azul en la provincia de Cádiz. Dimensión económica, liderazgo andaluz y retos de futuro' es el primer informe riguroso y objetivo sobre el impacto de la Economía Azul en la provincia de Cádiz. Sus objetivos son identificar los sectores que componen la Economía Azul, analizar su estructura productiva y compararla con el resto de Andalucía para medir el impacto económico, empresarial y sectorial en la provincia. Entre sus propósitos se encuentran dimensionar de un modo objetivo la importancia real de la Economía Azul en la provincia e identificar sus fortalezas, debilidades, desequilibrios, amenazas y oportunidades de crecimiento futuro.

Su metodología de trabajo se ha basado en delimitar los sectores y ámbitos transversales, construir una base de datos de empresas y realizar un análisis descriptivo, estructural y del impacto económico del sector a partir de diversas variables como la msa salarial, la rentabilidad, la forma jurídica, madurez de las empresas o el PIB.