La tercera edición de la Viamed Media Maratón Ciudad de Chiclana se celebrará el próximo 19 de abril

El alcalde de Chiclana, José María Román, y el responsable de la organización de la tercera edición de la Viamed Media Maratón Ciudad de Chiclana, Daniel Castilla, presentaron esta cita, que se desarrollará el próximo 19 de abril, en un acto en el que también estuvieron presentes la delegada municipal de Deportes, Isabel Butrón, y la representante de Viamed Salud, Eva Vicente.

José María Román destacó el recorrido plano de la carrera, así como la experiencia de la Delegación de Deportes en la organización de eventos de esta índole y la importancia de la colaboración de los clubes y de todas las personas que se implican para que sea todo un éxito. También agradeció el apoyo de los patrocinadores. “Esta media maratón es el buque insignia de las carreras en Chiclana, pese a su juventud, señaló.

Por su parte, Daniel Castilla reconoció que “la organización no es fácil, pero gracias a la sinergia de todas las partes y las ganas se consigue que todo salga bien”, para agradecer posteriormente el apoyo de Viamed y de todos los patrocinadores. Además, adelantó que están en negociaciones para contar con deportistas de élite de Kenia o Etiopía y reseñó que atletas de 15 nacionalidades y de todas las comunidades autónomas de España han cursado ya la inscripción en la carrera. También especificó que la camiseta es un homenaje al atardecer de Chiclana.

Finalmente, Eva Vicente agradeció al Ayuntamiento de Chiclana y a la organización de la prueba “todo el compromiso y el esfuerzo realizado, porque hay mucho corazón y trabajo y muchas horas para apostar por la ciudad y el deporte”. Y agregó que, “para Viamed, formar parte de esta prueba deportiva es implicarnos en la calidad de vida de nuestros usuarios”.

Esta carrera se ha consolidado como uno de los eventos deportivos y turísticos de referencia en la provincia de Cádiz. Contará, como cada año, con un programa que se iniciará el día previo con la Feria del Corredor, ubicada en el entorno natural de Atenas Playa, un espacio privilegiado que se convierte en punto de encuentro, entrega de dorsales y centro neurálgico de la actividad previa a la carrera. Además. volverá a contar con la presencia de dos figuras emblemáticas del atletismo español, Martín Fiz y Reyes Estévez, que repetirán como padrinos oficiales del evento, reforzando el carácter deportivo, inspirador y de alto nivel que distingue a esta media maratón.

A tres meses del cierre de inscripciones, la prueba supera ya los 1.600 inscritos, confirmando el creciente interés que genera tanto entre corredores locales como entre deportistas nacionales e internacionales que buscan combinar deporte, turismo y naturaleza en un mismo fin de semana.

La Viamed Media Maratón Ciudad de Chiclana es posible gracias al compromiso institucional del Ayuntamiento de Chiclana y la Diputación de Cádiz, así como al apoyo del sector privado. Destaca especialmente el Sponsor Title, Hospital Viamed, junto con los patrocinadores Platinum, Hotel Palacio de Sancti Petri – Gran Meliá Hotel y Turbo Cádiz, además de otras entidades colaboradoras que contribuyen al éxito y crecimiento del evento.

La prueba no solo impulsa la práctica deportiva, sino que se ha convertido en un motor de promoción turística para Chiclana, atrayendo visitantes, dinamizando la actividad hotelera y gastronómica, y proyectando la imagen del municipio como destino deportivo de primer nivel.

Toda la información actualizada del evento puede consultarse en: https://mediamaratonciudaddechiclana.com/