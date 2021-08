Rai Benet (Stay Homas): “No somos un fenómeno, hacemos música y la hacemos bien”

La pandemia, sorprendentemente, les cambió la vida para mejor. Sus actuaciones musicales caseras se viralizaron de tal forma que Stay Homas han pasado de cantar en una terraza a colgar el cartel de "no hay entradas" en muchas de sus innumerables citas con el público. Este viernes inauguran una nueva edición de los conciertos Royal Hideaway Sessions, en el Hotel Royal Hideaway Sancti Petri, a las 22:00 horas.

–¿Cómo se digiere este éxito en apenas año y medio?

–Es lo más difícil, no creo que lo hayamos digerido. Ha sido un año y poco muy intenso, con una pandemia que ya es raro de por sí. Y nosotros desde casa haciendo canciones, haciendo el tonto y al final nos ha ido bien. Para nosotros no tiene mucho sentido –ríe– pero lo estamos disfrutando y seguimos trabajando para que la gente vea que no somos un fenómeno del momento, hacemos música y la hacemos bien.

–¿Se puede decir entonces que han estado en el sitio adecuado en el momento correcto?

–Totalmente. Al final ha sido un cúmulo de circunstancias pero hay que acompañarlo con trabajo. La gente no lo sabe pero estábamos 10 horas al día haciendo la canción del día todos los días, aunque pareciese improvisado. Le hemos puesto esfuerzo y actitud, no es poco.

–¿Cuál es la clave para que su música sea internacional?

–La música es un lenguaje internacional y no importa que no entiendas lo que estoy diciendo para que te llegue la vibe. Nosotros somos un grupo de muchas vibes y eso se transmite. Se nota que lo pasamos bien, que es nuestra vida.

"Nuestro directo suena ahora a como nos imaginábamos las canciones al componerlas"

–Y ¿cómo es su directo?

–Ha cambiado un poco. El año pasado estábamos inmersos cien por cien en hacer canciones y también en la burocracia, teníamos una empresa, había que hacer facturas. No nos dio tiempo a preparar nada e íbamos con las sillas de la terraza al escenario. Para este año hemos sumado a la banda a dos personas que nos han acompañado desde el principio, Arnau Figueres y Kquimi Saigi. Ahora tenemos un directo más estándar, con instrumentos de verdad, no con cosas de casa. Al final suena a lo que estamos acostumbrados y a como nos imaginábamos las canciones cuando las componíamos. Venimos de tocar en sitios grandes como el Estadi Olímpic de Barcelona y vamos a tener que adaptarnos para el Royal Hideaway, un espacio pequeño e íntimo donde habrá que apretujarse, aunque es donde nos sentimos más cómodos, es lo que hacíamos en la terraza . La gente puede esperar un concierto muy natural, vamos a hablar y a hacer el tonto, que es lo que se nos da bien.

–¿Cómo definirían su sonido? ¿A qué se asemejan?

–Lo bueno de este proyecto es que no tiene límites, puedes hacer lo que quieras en el idioma y estilo que quieras. Referencias tenemos muchísimas, nos gusta todo tipo de música, desde la clásica al metal. No sabría definirte lo que hacemos, bebemos de muchos sitios, lo mezclamos todo y hacemos de todo. No tenemos mucha vergüenza.

–¿Hasta dónde llegará Stay Homas como proyecto?

–Desde el segundo día de confinamiento todo lo que nos ha venido ha sido regalado. Queríamos pasar el rato y, de repente, en noviembre nos vamos a Sudamérica. Esto no es buscado ni esperado, está de más. No sé cuál es el límite. Todo puede ser, yo ya no me fío –ríe–.