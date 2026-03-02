Reconocimiento y reparación personal para el chiclanero Manuel Muñoz Martínez, víctima de la represión franquista

El 1 de diciembre de 1942 fue ejecutado por orden de Franco en Madrid Manuel Muñoz Martínez, el único parlamentario de la provincia de Cádiz que obtuvo escaño como diputado nacional en las tres elecciones generales que se convocaron durante le Segunda República española.

Algo más de 83 años después, el Gobierno ha declarado que esta importante figura política del siglo XX padeció persecución por razones políticas e ideológicas durante la Guerra Civil Española y la dictadura franquista, a través de una declaración de reconocimiento y reparación personal expedida por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, el pasado 19 de febrero.

En este documento se declara ilegal e ilegítimo el tribunal que lo juzgó, además de anular su condena producida por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa.

Asimismo, recoge que Manuel Muñoz Martínez tiene derecho al reconocimiento y a obtener la reparación moral y la recuperación de su memoria personal, familiar y colectiva.

Después de décadas de silencio, estigmatización y dolor, este dictamen supone que “por fin, se ha hecho justicia”, asegura Lola Esteban Muñoz, la nieta del represaliado, quien relata que en el ámbito familiar se ha recibido la noticia con gran emoción. “Siempre tuvimos la convicción de que el proceder de mi abuelo había sido correcto y que no había cometido ningún delito reprochable. Sin embargo, la condena a muerte lo situó socialmente como un criminal y durante décadas fue señalado como asesino, ladrón y responsable de diversas atrocidades”.

Hoy, esta resolución representa para sus descendientes la confirmación oficial de lo que siempre defendieron: que el proceso fue arbitrario, carente de garantías y motivado por la venganza contra los vencidos tras la guerra.

A pesar de ello, Lola Esteban lamenta que la reparación llegue tarde para quienes más la esperaban. “Mi madre, mi tío y mi abuela hubieran querido verla y ya no están. Pero los nietos seguimos aquí y para nosotros es una gran satisfacción”, declara.

Suegros e hijos del político.

Lo dice alguien que conserva en su memoria y su corazón el sufrimiento que padeció toda su familia. Y es que la represión no se limitó a la persecución, detención y ejecución de Muñoz Martínez. Su esposa, hijos y otros parientes fueron encarcelados y separados. Uno de sus vástagos, de quince años, contrajo tuberculosis en prisión y falleció con dieciséis. “La familia se destrozó por completo”, resume Lola.

Un largo camino

Hace aproximadamente tres años, que la nieta de Manuel Muñoz Martínez, coincidiendo con la realización del documental sobre su abuelo por parte de la Diputación de Cádiz, tuvo conocimiento de la posibilidad de solicitar esta Declaración de Reconocimiento y Reparación Personal, un documento basado en la Ley de Memoria Democrática, que honra la a quienes sufrieron persecución, violencia, condenas o sanciones durante la Guerra Civil y la Dictadura.

No lo pensó dos veces e inicio un viaje que ha resultado “largo y complejo” y que comenzó con la localización del expediente en el Archivo Histórico de Defensa. Su lectura fue muy dura. “Cuando lees la causa, te das cuenta de que desde el primer momento está condenado. Da igual lo que haga o lo que diga, porque está condenado de antemano”, afirma.

Según cuenta, los pocos testimonios en su contra procedían en parte de antiguos policías apartados del servicio cuando su abuelo era director general de Seguridad por su afinidad con los golpistas. “Se ve claramente un afán de revancha. Es un proceso falto de garantías”, sostiene.

Por ello, la declaración actual de ilegitimidad del tribunal le parece determinante. “Cuando en el documento de reparación te dicen que es ilegal e ilegítimo, te están dando la razón: lo que se hizo fue absolutamente injusto”.

Tras recopilar los documentos más relevantes del proceso y acreditar su parentesco con el represaliado, la solicitud se presentó en octubre de 2025 y la resolución llegó por correo certificado a finales de febrero, dentro del plazo aproximado de seis meses que establece el procedimiento.

El momento de recibir la notificación fue especialmente emotivo. “Me acordé mucho de mi madre. Lo viví como si hubiera estado conmigo leyendo el documento”, confiesa.

El reconocimiento del Estado abre ahora una nueva etapa. “Además de la satisfacción moral, queda el camino de reivindicar su figura a nivel público”, manifiesta y añade que le gustaría que este logro sirviera de ejemplo a otras personas que se encuentran en su misma situacion.

Manuel Muñoz Martínez

Manuel Muñoz Martínez nació en Chiclana en 1888. Pese a su labor política –dedicada a combatir la desigualdad social a través de la reforma agraria, o fomentar la industrialización de la provincia de Cádiz- la figura de este también militar y masón fue denostada por el franquismo, que le atribuyó su responsabilidad en sucesos represivos cuando desempeñó el cargo de director general de Seguridad. En 1939 se exilió a Francia, donde consiguió el estatuto de refugiado político. Un año después, fue arrestado por la Gestapo y extraditado a España en agosto de 1942. Fue encarcelado en septiembre en la prisión de hombres de Conde de Peñalver de la capital.

El 28 de noviembre de 1942, fue condenado a muerte acusado de adhesión a la rebelión por el Consejo de Guerra de Oficiales Generales en la causa 114.328. El 1 de diciembre de 1942 fue ejecutado en las inmediaciones del Cementerio del Este (Madrid).

La Diputación de Cádiz le dedicó en 2023 un documental titulado ‘Muerte y olvido de Manuel Muñoz Martínez’, que relata sus circunstancias personales y políticas hasta su detención y fusilamiento. Con guión y dirección de David Doña, comprende entrevistas realizadas a Lola Esteban Muñoz , Fernando Sígler, biógrafo de Muñoz Martínez; Javier Cervera, historiador; José Luis Aragón Panés, cronista oficial de Chiclana; Tomás Montero, representante del colectivo Memoria y Libertad, y Pedro Chacón, doctor en Filosofía.