Presentada en Chiclana la tercera edición del Premio Internacional de Poesía Mehdi Hajji

El alcalde de Chiclana, José María Román, presidió la presentación de la tercera edición del Premio Internacional de Poesía Mehdi Hajji, en un acto en el que también estuvieron presentes el teniente de alcalde, Francis Salado; la delegada municipal de Cultura, Susana Rivas; el director del Museo de Chiclana, Jesús Romero; el presidente de la Fundación Vipren, Miguel González; y el representante de la Grupo de Poetas de Ahora, Francisco Vázquez. Se trata de un certamen convocado por la Fundación Vipren y el Grupo de Poetas de Ahora, con la colaboración del Ayuntamiento de Chiclana.

Sobre este, José María Román señaló que “hoy volvemos a reunirnos amigos de Mehdi para presentar el tercer premio internacional de poesía, siempre en su recuerdo”. Para posteriormente, agradecer a la Fundación Vipren “el esfuerzo que realiza para llevar a cabo este concurso y las numerosas actividades culturales a lo largo del año”.

Por su parte, Miguel González agradeció a Rosario Ramos, autora del cuadro de Mehdi, así como a todos los participantes en el concurso, “de distintas partes del planeta”, a la vez que mostró su deseo de que “este concurso continúe y tenga mucho éxito durante año”.

Asimismo, Francisco Vázquez subrayó que “este premio se suma a los encuentros internacionales que organizamos desde el Grupo de Poetas de Ahora”. Mientras que Jesús Romero dio las gracias a la Fundación Vipren y al Grupo de Poetas de Ahora, así como a todas las personas implicadas en la organización de este certamen de poesía, entre ellas, Rosario Ramos, y el Ayuntamiento de Chiclana. “El amor y la muerte son los dos únicos temas en los que se resumen la literatura y a veces estas dos cosas confluyen y dan como ocasión historias dignas de la mejor literatura”, dijo.

III Premio Internacional de Poesía Mehdi Hajji

Hay que destacar que al certamen puede concurrir cualquier persona que lo desee, siempre y cuando la obra esté escrita en lengua española. Cada participante podrá presentar una sola obra con una extensión mínima de 600 y máxima de 1.000 versos. Debe ser original e inédita, no traducida, ni adaptada, cuya temática y forma sea libre.

Además, el envío se realizará de forma digital al correo electrónico info@fundacionvipren.com, desde la publicación de las bases del concurso hasta el 9 de junio a las 23:59 horas de 2026. El jurado estará formado por personas de reconocida solvencia en el campo de las