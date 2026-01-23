El PP de Chiclana presenta ocho alegaciones al Presupuesto municipal de 2026

El Partido Popular de Chiclana ha presentado un conjunto de ocho alegaciones al Presupuesto municipal de 2026 aprobado inicialmente, con el objetivo de “introducir mejoras fundamentales que respondan a las verdaderas necesidades de los vecinos”, afirma la formación política. Así lo anunció la presidenta local del PP y portavoz municipal, Ascensión Hita, quien compareció en rueda de prensa para denunciar que "estas cuentas no son las de Chiclana, son las de un alcalde instalado en la propaganda y alejado de la realidad".

Hita explicó que las alegaciones presentadas tienen carácter propositivo y están enfocadas a corregir "las graves carencias de un documento que olvida la vivienda, el empleo, los servicios sociales, los barrios y las familias. Mientras, José María Román eleva en un 54% el gasto en fiestas o mantiene el despilfarro en propaganda institucional, recorta vivienda, empleo, cultura, urbanismo y política social".

Entre las principales propuestas del PP destaca la recuperación del presupuesto anterior para vivienda pública, con una dotación de al menos 4,6 millones de euros, "imprescindible para responder a los problemas de muchas familias chiclaneras". También se plantea multiplicar la partida para el fomento del empleo, alcanzando el millón de euros, "para atender a los casi 8.000 parados y ofrecer oportunidades reales de inserción laboral, especialmente a mujeres y mayores de 45 años".

En el ámbito social, el PP exige mantener los 528.000 euros destinados a familias e instituciones de asistencia a la infancia, "porque no se puede recortar un 28% en protección a los más vulnerables sin que eso tenga consecuencias dramáticas ". Asimismo, propone crear una partida específica para nuevos parques infantiles, "mejorando de forma tangible la calidad de vida de los ciudadanos, y los barrios".

Hita subrayó la necesidad de dotar de medios suficientes al área de Urbanismo, ante la próxima aprobación del POU: "Un gobierno responsable debe prever la necesidad de más recursos económicos y humanos".

Otro de los puntos destacados es la recuperación del presupuesto para Promoción Cultural, recortado en un 9%, así como la exigencia de apertura del Centro Cultural El Olivo.