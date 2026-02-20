El PP de Chiclana propone que “el superávit del Ayuntamiento se invierta en reparar los desperfectos de los temporales”

El Partido Popular de Chiclana defenderá en el próximo Pleno municipal de febrero que “el superávit del que presume el alcalde se utilice de forma inmediata para reparar los daños provocados por los recientes temporales en la ciudad”, según apunta la formación política en una nota de prensa.

Al respecto, la presidenta local y portavoz del grupo municipal, Ascensión Hita, anunció recientemente que el PP llevará esta propuesta “con una prioridad clara: que el dinero disponible se destine a solucionar los problemas reales que hoy afectan a barrios, familias y pequeños negocios”.

En este sentido, denunció que “las borrascas han dejado incidencias generalizadas en el viario urbano, caminos rurales, sistemas de drenaje y espacios públicos en distintas zonas del término municipal”. Ante esta situación, propone “un plan extraordinario de actuaciones que permita intervenir con rapidez en calles y carreteras, mejorar la evacuación de aguas y garantizar accesos adecuados a viviendas, comercios y servicios”.

La portavoz del PP Chiclana considera “fundamental que se flexibilice el uso del superávit, y de manera excepcional, que la ministra de Economía y Hacienda, María Jesús Montero, autorice a usar la totalidad del superávit para respaldar a los autónomos, comerciantes y a la hostelería, sectores especialmente golpeados por inundaciones”. Por ello, propondrá medidas “como bonificaciones fiscales, facilidades en el pago de tributos, exenciones temporales de tasas y campañas de impulso al consumo local para favorecer la recuperación”.